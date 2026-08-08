Campora San Giovanni celebra la Cipolla Rossa di Calabria: il 13 agosto torna il Festival

Campora San Giovanni ad Amantea si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese. Giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 19:00, Piazza San Francesco ospiterà la XIV edizione del Festival della Cipolla Rossa di Calabria, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Campora San Giovanni, presieduta da Antonio Isabella. L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere una delle eccellenze agroalimentari della Calabria, la celebre Cipolla Rossa di Tropea Calabria igp, coltivata in maggior parte tra Campora San Giovanni e Nocera Terinese, protagonista di un percorso enogastronomico che ogni anno richiama numerosi visitatori, appassionati e turisti.

Nel corso della serata sarà possibile degustare numerose specialità culinarie a base di Cipolla Rossa di Calabria, preparate secondo la tradizione locale e reinterpretate con creatività dalla Pro Loco di Campora San Giovanni. Accanto agli stand gastronomici saranno presenti espositori e artigiani che offriranno ai visitatori un viaggio tra sapori autentici, prodotti tipici e creazioni dell’artigianato locale, contribuendo a valorizzare le produzioni del territorio e le sue antiche tradizioni.

Il Festival si distingue anche per il prestigioso riconoscimento di “Sagra di Qualità”, un marchio che certifica l’eccellenza organizzativa e culturale della manifestazione. In tutta la Calabria sono soltanto tre le manifestazioni insignite di questo importante riconoscimento, a testimonianza dell’alto livello raggiunto dal Festival di Campora San Giovanni e dell’impegno costante della Pro Loco nella promozione del territorio. L’iniziativa non è soltanto una festa del gusto, ma un momento di incontro, convivialità e valorizzazione delle identità locali, capace di unire tradizione, cultura e turismo in una serata ricca di profumi, colori e sapori.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 13 agosto alle ore 19:00 in Piazza San Francesco a Campora San Giovanni, dove la XIV edizione del Festival della Cipolla Rossa di Calabria promette di regalare un’esperienza autentica all’insegna della buona cucina e dell’ospitalità calabrese, la serata sarà allietata dalla musica di Mauro Trunzo. Cantautore calabrese originario del luogo, che insieme alla sua band e al suo corpo di ballo farà saltare tutta la piazza.