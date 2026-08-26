Camorra, arrestato un presunto affiliato al clan Amato-Pagano: era irreperibile da giugno

D’intesa con il Procuratore della Repubblica, si comunica che in data odierna ufficiali ed agenti della Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con i militari della Compagnia dei Carabinieri di Casoria hanno tratto in arresto un soggetto ritenuto affiliato al clan AMATO PAGANO, destinatario di ordinanza di custodia cautelare personale, già emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di tre persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il soggetto tratto in arresto si era reso irreperibile dal 22.06.2026, quando era stata data esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti degli altri coindagati.

L’indagine, coordinata dalla DDA di Napoli ha riguardato alcuni esponenti del clan AMATO PAGANO operanti sul territorio del Comune di Casavatore (NA) e in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione in danno di imprenditori edili operanti su quel territorio. Si evidenzia che il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.