“Calici sotto le stelle” e “Un mare di birra”, 2 straordinarie serate a Vibo Marina: degustazioni, performance artistiche e musica

Il lungomare di Vibo Marina si prepara a vivere due serate di grande richiamo turistico con gli eventi “Calici sotto le stelle” (11 agosto) e “Un mare di birra” (12 agosto), organizzati da GB Eventi in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, il GAL Terre Vibonesi e numerosi partner del territorio. Due appuntamenti che uniscono degustazioni, musica, spettacoli itineranti, street band, performance luminose, trampolieri, format musicali di grande successo e la presenza del Radio Truck – The Summer Tour, in diretta dalle ore 20:00.

11 agosto – Calici sotto le stelle

Dalle ore 20:00 degustazione dei migliori vini calabresi, prodotti tipici del territorio, area food e spettacoli. A seguire, dalle 22:00, doppio format: “Mi ritornano in mente gli anni ’90 – Disco Party” e “Tarantella Disco Dance Party”, con gadget e animazione.

12 agosto – Un mare di birra

Dalle ore 20:00 degustazione delle birre artigianali calabresi, area food con specialità regionali e spettacoli itineranti. Alle 22:30 live concerto di Dipinto, e dalle 00:00 DJ Set – Ultimate DJing. Entrambi gli eventi prevedono ticket “all inclusive” acquistabili direttamente alla cassa.

“Queste due serate – dichiara l’assessore al Turismo, Stefano Soriano – rappresentano un modo straordinario per valorizzare Vibo Marina, le sue eccellenze e la sua capacità di accogliere. Calici sotto le Stelle e Un Mare di Birra uniscono cultura enogastronomica, spettacolo e intrattenimento in un format che richiama pubblico, crea movimento e rafforza l’identità del nostro territorio, e fa seguito ad altri importanti eventi già conclusi ed altri in programma“.

Anche Franco Buccinà, per la GB Eventi, invita tutti a partecipare: “siamo felici di riportare a Vibo Marina due appuntamenti che negli anni hanno dimostrato di essere capaci di coinvolgere migliaia di persone. Calici sotto le stelle e Un mare di birra sono eventi pensati per valorizzare i prodotti calabresi, la musica, la convivialità e il nostro lungomare, che merita di essere vissuto e celebrato. Desidero ringraziare di cuore il Comune di Vibo Valentia, il GAL Terre Vibonesi e tutte le istituzioni, e le forze dell’ordine, che collaborano con grande disponibilità e spirito costruttivo. Senza il loro supporto, l’ideazione di un programma così ricco non sarebbe stata possibile. Un grazie anche ai partner, ai media e a tutto il pubblico che ogni anno ci segue con entusiasmo”.