Caldo estremo, la Calabria vieta gli animali al sole su balconi e terrazze

È nata dall’iniziativa dell’Autorità Regionale per i Diritti degli Animali d’Affezione la prima ordinanza regionale italiana che disciplina in maniera organica la tutela degli animali d’affezione durante le ondate di calore. Con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 31 luglio 2026, firmata dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vengono introdotte misure uniformi su tutto il territorio regionale per proteggere cani, gatti e altri animali d’affezione dagli effetti del caldo estremo.

Il provvedimento trae origine dall’attività dell’Autorità Regionale per i Diritti degli Animali d’affezione, istituita ai sensi dell’art. 47 della L.R. 45/2023. I componenti dell’Autorità, rilevando le criticità determinate dalle eccezionali condizioni climatiche, hanno elaborato una proposta organica, formalizzata con la nota prot. n. 120 del 13 luglio 2026, con la quale è stato chiesto alla Giunta regionale di adottare misure urgenti e omogenee per garantire maggiori tutele agli animali. La proposta è stata condivisa dall’Assessore alle Politiche Sociali e al Benessere degli Animali Pasqualina Straface, che ne ha sostenuto con convinzione il percorso amministrativo, consentendone il rapido recepimento fino all’adozione dell’ordinanza da parte del Presidente Roberto Occhiuto.

L’ordinanza, in vigore fino al 30 settembre 2026, introduce disposizioni valide su tutto il territorio regionale. Tra le principali misure figurano il divieto di detenere animali su balconi, terrazze, verande, cortili o altre aree esterne prive di adeguata ombra permanente e ventilazione nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le 19.00, qualora esposti ai raggi solari; l’obbligo di garantire costantemente acqua fresca e spazi idonei; il divieto di lasciare animali all’interno di veicoli in sosta; nonché specifici obblighi per canili sanitari, rifugi e oasi, con adeguati sistemi di climatizzazione controlli veterinari rafforzati nei giorni di allerta caldo diramati dal Ministero della Salute. L’adozione dell’Ordinanza n. 2/2026 rappresenta il primo importante risultato dell’attività istituzionale dell’Autorità Regionale per i Diritti degli Animali d’Affezione e conferma il valore di un organismo capace di trasformare le esigenze provenienti dal territorio in proposte concrete, condivise con l’Assessorato competente e tradotte dalla Regione in un atto normativo di grande rilevanza.

Con questo provvedimento la Calabria diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una disciplina regionale organica e uniforme per la tutela degli animali d’affezione durante le ondate di calore, superando la frammentarietà delle ordinanze comunali e ponendosi come modello di riferimento per il resto del Paese. “Questo risultato dimostra come un’Autorità regionale, quando opera in modo propositivo e in sinergia con le istituzioni, possa contribuire concretamente alla crescita delle tutele per gli animali. La sensibilità dimostrata dall’Assessore Pasqualina Straface e dal Presidente Roberto Occhiuto ha consentito di trasformare una proposta dell’Autorità in un provvedimento innovativo, destinato fare scuola anche nelle altre Regioni italiane“.