Caldo a Messina, il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza

A seguito del bollettino sulle previsioni delle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute in data 4 agosto 2026, che indica un livello 3 di Emergenza Ondata di Calore per l’intero territorio cittadino nella giornata di giovedì 6 agosto, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti e responsabili.

Nei prossimi giorni sono previste condizioni di forte disagio termico, con temperature percepite ben oltre i 35°C. Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane, ai soggetti fragili, ai bambini e ai cittadini affetti da patologie croniche, categorie maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature.

Il Comune di Messina garantirà il monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione

Il Comune di Messina garantirà “il monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione, in raccordo con le strutture della Protezione Civile e con i Servizi Sociali, nell’ambito delle attività previste dal Piano Emergenza Caldo”. Il sindaco Federico Basile invita la cittadinanza alla massima collaborazione: “durante le ondate di calore è fondamentale che ciascuno adotti comportamenti corretti e responsabili, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’Amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio continuo della situazione e nel coordinamento con tutti gli organismi competenti, ma la collaborazione dei cittadini resta indispensabile per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute della comunità”.

Alla luce delle condizioni previste, si raccomanda di:

• evitare le attività all’aperto maggiormente esposte al rischio e limitare la permanenza all’esterno nelle ore più calde della giornata;

• per le persone fragili, privilegiare la permanenza in ambienti climatizzati nelle fasce orarie di maggiore criticità;

• idratarsi frequentemente, evitare l’attività fisica nelle ore più calde, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare attenzione agli animali domestici, evitando di lasciarli in auto o in luoghi direttamente esposti al sole;

• mettere in sicurezza beni, materiali, attrezzature e mezzi presenti in aree particolarmente esposte al rischio incendi;

• segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza al numero unico 112. Per gli incendi è possibile contattare il 115 (Vigili del Fuoco) o il 1515 (Carabinieri Forestali). Per informazioni e assistenza sulle ondate di calore è attivo il numero 1500.