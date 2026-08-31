Calcio giovanile, la Tommaso Maestrelli 1978 riparte da Messina

La nuova stagione della scuola calcio reggina Tommaso Maestrelli 1978 è iniziata nel segno dello sport, della crescita e della collaborazione. Il primo appuntamento ufficiale ha portato gli Esordienti 2014-2015 a Messina per un’amichevole contro l’A.C.R. Messina Academy, in collaborazione con Scuola Calcio Sicilia, al Polo Sportivo Granatari. Una giornata che è andata oltre il semplice risultato sportivo, diventando un’importante occasione di confronto tra due realtà giovanili dello Stretto e un momento per mettere al centro i valori fondamentali del calcio di base: rispetto, divertimento, spirito di squadra e crescita personale.

L’incontro si è disputato venerdì 28 agosto e ha visto protagonisti i giovani calciatori della Tommaso Maestrelli 1978 guidati dai mister Maurizio Manti e Vincenzo Bartolomeo. Per la formazione messinese era presente mister Nino Zumbo. Al di là del risultato finale, la trasferta ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di crescita dei ragazzi, chiamati a vivere una nuova esperienza sportiva in un contesto diverso e a confrontarsi con una realtà impegnata nella valorizzazione del settore giovanile.

Possibile collaborazione tra le due realtà dello Stretto

La giornata di Messina ha inoltre posto le basi per una possibile collaborazione futura tra la Tommaso Maestrelli 1978 e l’A.C.R. Messina Academy, con l’obiettivo di creare durante la stagione nuove occasioni di confronto e crescita per i giovani calciatori delle due sponde dello Stretto. Un percorso che punta a favorire non soltanto l’aspetto tecnico, ma anche la condivisione di esperienze, metodologie e valori educativi attraverso il calcio.

La trasferta messinese segna anche l’inizio di una nuova fase per la storica scuola calcio reggina. Accanto al fondatore e presidente Mimmo De Clario, la società può contare sul nuovo direttore generale Valerio Lascala, inserito in un progetto orientato al rilancio e allo sviluppo della realtà sportiva. L’obiettivo è proseguire il lavoro dedicato alla formazione dei giovani, creando nuove opportunità di crescita dentro e fuori dal campo. La società ha voluto ringraziare l’A.C.R. Messina Academy e Scuola Calcio Sicilia per l’accoglienza ricevuta, insieme agli staff tecnici, alle famiglie e a tutti i ragazzi protagonisti della giornata. Da Messina è così partito il primo passo di una nuova stagione per la Tommaso Maestrelli 1978, con lo sguardo rivolto alla crescita dei ragazzi e alla costruzione di nuove collaborazioni sportive.