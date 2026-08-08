Calcio a 5, ecco il calendario della Futura: la prima è in trasferta

La prima di mister Sylvio Rocha sulla panchina della Cadi Antincendi Futura sarà lontano da casa. La Divisione Nazionale Calcio a 5 ha infatti diramato il calendario delle tredici giornate di andata e delle tredici di ritorno della massima espressione del futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’esordio stagionale dei giallo-blu è fissato per 19 settembre 2026 sul campo del Formia Futsal. Il giorno delle gare interne della Cadi Antincendi Futura è confermato al venerdì alle ore 19:00, anche se il debutto casalingo assoluto arriverà in un inedito martedì: il 22 settembre al Palattinà sarà di scena il Sulmona Futsal. Subito dopo arriverà uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione, con il derby in casa della Pirossigeno Cosenza, in programma alla terza giornata il 26 settembre al Palapirossigeno.

Alla quarta giornata la Futura tornerà al Palattinà di Lazzaro per una classica contro la Lazio Calcio a 5, con gara d’andata prevista il 2 ottobre. Alla quinta giornata sarà invece il momento del derby dello Stretto: il 10 ottobre 2026 Capitan Cividini e compagni saranno impegnati a Messina contro la PGS Messina Futsal. Il cammino proseguirà con la sfida interna all’Academy Pescara Futsal, la trasferta contro il New Taranto Calcio a 5, quindi il confronto casalingo con il CLN CUS Molise. A seguire arriveranno le trasferte contro Real Fabrica di Roma ed EUR Calcio a 5, prima delle ultime tre giornate del girone di andata con Cdm Genova, Futsal Russi e Atletico Canicattì 5.

La stagione regolare della Cadi Antincendi Futura si concluderà il 10 aprile 2027. Al termine del campionato saranno promosse in Serie A le squadre vincitrici dei due gironi, mentre le formazioni classificate dal secondo al quinto posto disputeranno i play-off per conquistare un’ulteriore promozione. Secondo lo schema stabilito dalla Divisione Calcio a 5, le ultime due classificate di ogni girone, insieme alla perdente del play-out di ciascun raggruppamento, retrocederanno in Serie A2. Durante il campionato, inoltre, le prime quattro squadre classificate al termine del girone di andata dei due gironi accederanno agli spareggi per la conquista della Coppa Italia di categoria.

Il calendario completo della Cadi Antincendi Futura

1ª giornata

Formia Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 19/09/26 | Ritorno: 08/01/27

2ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – Sulmona Futsal

Andata: 22/09/26 | Ritorno: 12/01/27

3ª giornata

Pirossigeno Cosenza – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 26/09/26 | Ritorno: 15/01/27

4ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – Lazio Calcio a 5 A.S.D.

Andata: 02/10/26 | Ritorno: 23/01/27

5ª giornata

PGS Messina Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 10/10/26 | Ritorno: 31/01/27

6ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – Academy Pescara Futsal

Andata: 23/10/26 | Ritorno: 06/02/27

7ª giornata

New Taranto Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 31/10/26 | Ritorno: 12/02/27

8ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – CLN CUS Molise

Andata: 13/11/26 | Ritorno: 20/02/27

9ª giornata

Real Fabrica di Roma ARL – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 21/11/26 | Ritorno: 05/03/27

10ª giornata

EUR Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 28/11/26 | Ritorno: 12/03/27

11ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – Cdm Genova

Andata: 04/12/26 | Ritorno: 20/03/27

12ª giornata

Futsal Russi – CADI ANTINCENDI FUTURA

Andata: 12/12/26 | Ritorno: 05/04/27

13ª giornata

CADI ANTINCENDI FUTURA – Atletico Canicattì 5

Andata: 18/12/26 | Ritorno: 10/04/27