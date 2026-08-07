Calabria, sciopero del commercio a Ferragosto: stop per l’intero turno il 15 agosto

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Calabria proclamano lo sciopero per l’intero turno di lavoro del 15 agosto 2026. La decisione è stata assunta per riaffermare il valore del riposo nelle giornate festive e il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio a trascorrere il Ferragosto con le proprie famiglie. Le organizzazioni sindacali evidenziano come la festività del 15 agosto rappresenti uno dei “momenti più significativi dell’anno dal punto di vista sociale, familiare e culturale e ritengono che, salvo attività realmente indispensabili, debba essere privilegiata la chiusura degli esercizi commerciali e dei punti vendita della distribuzione moderna organizzata“.

Contestualmente alla proclamazione dello sciopero, è stato rivolto un appello al Presidente della Regione Calabria affinché valuti ogni iniziativa utile a favorire la chiusura delle attività commerciali nella giornata di Ferragosto. “Non si tratta soltanto di una rivendicazione sindacale“, dichiarano congiuntamente Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL Calabria, “ma di una scelta di civiltà e di equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Ferragosto deve poter rappresentare anche per loro un’occasione di riposo, condivisione familiare e partecipazione alla vita sociale delle comunità.”

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono inoltre un invito alle imprese e alle associazioni datoriali affinché assumano una scelta volontaria di responsabilità sociale, evitando le aperture nella giornata del 15 agosto e contribuendo a valorizzare il significato della ricorrenza. Lo sciopero interesserà l’intero settore del commercio e della distribuzione moderna organizzata sul territorio regionale per l’intera giornata di sabato 15 agosto 2026.