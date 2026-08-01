Calabria, lunedì il primo incontro ufficiale dedicato al progetto Re.D

Si terrà lunedì 4 agosto 2026, alle ore 19:30, presso la Pasticceria Caribe di Le Castella, il primo incontro ufficiale dedicato al progetto Re.D – Rigenerazione della Posidonia spiaggiata, promosso da Legambiente Circolo Le Castella APS con il partner scientifico ENEA e il sostegno della Regione Calabria. Un progetto innovativo e potenzialmente rivoluzionario in termini ambientali, nato con l’obiettivo di trasformare la Posidonia spiaggiata da materiale considerato di scarto a vera e propria risorsa. Attraverso un percorso di raccolta, pulitura, riempimento e riutilizzo, il materiale viene infatti impiegato per la realizzazione di cuscini ecologici e soluzioni dimostrative a basso impatto.

Durante l’incontro sarà illustrato il lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future di un’iniziativa che punta a coniugare tutela del litorale, economia circolare, ricerca scientifica e sensibilizzazione ambientale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Antonio Lanatà, presidente di Legambiente Circolo Le Castella APS. A moderare e coordinare l’incontro sarà il dott. Pasquale Chiodo, coordinatore del progetto. Previsti gli interventi di Sergio Cappucci, responsabile del progetto Posidonia ENEA, Giovanni Aramini, dirigente dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria, e Domenico Morello, comandante della Capitaneria di Porto di Crotone. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e al sindaco di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga.à