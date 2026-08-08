Calabria in lutto per la scomparsa di Raffaele De Rango, il cordoglio di Unindustria

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, esprime, a nome dell’associazione e dell’intero sistema confindustriale calabrese, profondo cordoglio per la scomparsa di Raffaele De Rango, imprenditore di riconosciuto valore e figura di riferimento per il mondo produttivo, associativo e istituzionale della Calabria. Nel corso della sua lunga attività, De Rango ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quelli di presidente di Confindustria Cosenza e di Ance Cosenza, vicepresidente di Ance Calabria e componente del Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza di Confindustria Calabria. Il suo impegno si è inoltre sviluppato nelle istituzioni, come sindaco di Rende e consigliere regionale della Calabria, oltre che in ambito camerale e finanziario.

“Con Raffaele De Rango scompare un imprenditore illuminato, un uomo delle istituzioni e un protagonista appassionato della vita associativa calabrese. Ha saputo mettere competenza, equilibrio e autorevolezza al servizio delle imprese, contribuendo alla crescita del sistema produttivo cosentino e regionale. Il suo modo di interpretare gli incarichi, sempre improntato al dialogo, alla misura e alla concretezza, lascia un patrimonio di idee e di valori che resterà punto di riferimento per tutti noi“, commenta Aldo Ferrara.

Unindustria Calabria ricorda anche la disponibilità, la profondità di analisi e la capacità di De Rango di offrire consigli e indicazioni a quanti si confrontavano con le problematiche dell’impresa e dello sviluppo del territorio. Il suo percorso ha rappresentato un esempio di impegno civile e professionale, caratterizzato dalla volontà di coniugare attività imprenditoriale, responsabilità associativa e attenzione al bene comune.

Il presidente Ferrara e tutto il mondo confindustriale calabrese si stringono con affetto alla moglie Franca, ai figli Alessandro, Ketty e Patrizia e a tutti i familiari, esprimendo in modo particolare vicinanza ad Alessandro, che ha raccolto l’eredità imprenditoriale e civile del padre, proseguendone con impegno e lungimiranza il percorso.