Calabria in lutto per la scomparsa di Alfredo Fortunato, il cordoglio di Unindustria

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, esprime, a nome dell’associazione e dell’intero sistema confindustriale calabrese, profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alfredo Fortunato, presidente della Sezione Terziario Innovativo e ICT di Unindustria Calabria e figura di riferimento per il mondo dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e delle politiche a sostegno delle imprese. Economista con oltre vent’anni di esperienza nel disegno e nell’attuazione di politiche pubbliche per l’innovazione e per il sistema produttivo, Fortunato ha collaborato con enti pubblici, università, organizzazioni e centri di ricerca, occupandosi di trasferimento tecnologico, open innovation, incubazione di startup e valorizzazione della ricerca.

“Con Alfredo Fortunato scompare un professionista di straordinaria competenza, un innovatore autentico e una persona capace di guardare al futuro con lucidità, passione e concretezza. Nel suo percorso ha saputo mettere conoscenze, esperienze e relazioni al servizio delle imprese, delle istituzioni e dei territori, contribuendo in modo significativo alla crescita della cultura dell’innovazione in Calabria“, dichiara Aldo Ferrara.

Il presidente di Unindustria Calabria ricorda inoltre il contributo offerto da Fortunato alla vita associativa, caratterizzato da disponibilità, rigore e capacità di interpretare i cambiamenti trasformandoli in opportunità di sviluppo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità confindustriale calabrese e nel mondo imprenditoriale e professionale del territorio.

“Alfredo era un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di innovazione, ricerca e sviluppo d’impresa. La sua visione, sempre orientata alla costruzione di nuove opportunità e alla crescita delle competenze, continuerà a rappresentare un patrimonio prezioso per la nostra associazione e per l’intera Calabria“, aggiunge Ferrara. Aldo Ferrara e tutto il mondo confindustriale calabrese si stringono con affetto alla moglie Sara, al figlio Giuseppe e a tutti i familiari, ai quali esprimono la più sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore.