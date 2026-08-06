Calabria, il “Mese dei Bronzi di Riace” entra nel vivo: domani eventi in tutte le province

“Con l’avvio delle celebrazioni per il “Mese dei Bronzi di Riace”, la Calabria accende i riflettori su uno dei suoi patrimoni più preziosi. Domani, venerdì 7 agosto, vivremo uno dei momenti simbolo del programma “I Bronzi di Riace. La Calabria del Mito”, con un grande evento diffuso che si terrà in contemporanea in tutte e cinque le province calabresi. È il segno tangibile di una visione che trasforma la cultura in un motore di promozione di tutto il territorio”. Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, invitando i cittadini a partecipare alle iniziative previste.

“È importante ricordare – prosegue il Consigliere pentastellato – che la possibilità di celebrare ogni anno il Mese dei Bronzi nasce dalla Legge Regionale n. 19/2023, frutto di una proposta di legge ideata e presentata nella scorsa legislatura dal collega del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise. Un’intuizione fondamentale che rischiava di rimanere lettera morta, ma che ha trovato attuazione in questa legislatura anche grazie al costante lavoro di vigilanza che ho condotto, a partire dalla mia dettagliata interrogazione consiliare con cui abbiamo stimolato la Giunta regionale ad accelerare i tempi operativi“.

I dettagli dell’evento di domani, 7 agosto

L’evento “I Bronzi di Riace e il Mito” si terrà domani in contemporanea dalle 21:00 alle 23:00 in cinque luoghi simbolo della cultura calabrese. Il programma, della durata di circa due ore e mezza, prevederà visite guidate gratuite, musica dal vivo e letture sceniche del mito.

Ecco le sedi e gli appuntamenti nelle cinque province:

Reggio Calabria: Museo Archeologico Nazionale (MArRC) con la Senocrito Festival Orchestra.

Museo Archeologico Nazionale (MArRC) con la Senocrito Festival Orchestra. Cosenza: Galleria Nazionale di Palazzo Arnone con Martina Biondi.

Galleria Nazionale di Palazzo Arnone con Martina Biondi. Catanzaro (Roccelletta di Borgia): Parco Archeologico di Scolacium con l’Orchestra da camera “La Nuova Verdi”.

Parco Archeologico di Scolacium con l’Orchestra da camera “La Nuova Verdi”. Vibo Valentia: Museo Archeologico Nazionale “V. Capialbi” / Castello Normanno-Svevo con la Philharmonia Leonardo Vinci.

Museo Archeologico Nazionale “V. Capialbi” / Castello Normanno-Svevo con la Philharmonia Leonardo Vinci. Crotone (Isola di Capo Rizzuto): Fortezza di Le Castella con il Quintetto “Kotron”.

“Siamo orgogliosi – conclude Elisabetta Barbuto – che un’idea del Movimento 5 Stelle si sia trasformata in un appuntamento di rilevanza regionale. Continueremo a monitorare con attenzione affinché la programmazione culturale della Calabria non si fermi agli eventi estivi, ma diventi un piano strutturato e costante per la crescita economica e turistica dei nostri territori“.