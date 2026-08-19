Calabria, femminicidio di Ornella Forastefano: resta in carcere Elvis Metvelaj, convalidato il fermo

Il gip di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 42enne albanese accusato dell’omicidio della 46enne lasciata agonizzante davanti all’ospedale di Trebisacce. Gli atti passano ora alla Procura di Castrovillari, competente per territorio

GIP giudice indagini preliminari
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il gip di Bari ha convalidato il fermo ed ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l’autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all’ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. Contestualmente, il giudice si è dichiarato incompetente ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari (Cosenza) competente per territorio.

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