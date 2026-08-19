Calabria, femminicidio di Ornella Forastefano: resta in carcere Elvis Metvelaj, convalidato il fermo

Il gip di Bari ha convalidato il fermo ed ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l’autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all’ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. Contestualmente, il giudice si è dichiarato incompetente ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Castrovillari (Cosenza) competente per territorio.