Bronzi di Riace, il ritrovamento che cambiò la storia dell’archeologia: il 16 agosto 1972 due guerrieri riemersero dal mare

Il 16 agosto 1972 il mare davanti a Riace Marina, lungo la costa ionica della Calabria, restituì due opere destinate a diventare simboli universali dell’arte greca e del patrimonio archeologico italiano. A individuarle fu Stefano Mariottini, un subacqueo romano che si trovava in vacanza nella località calabrese. Durante un’immersione a poche centinaia di metri dalla costa, Mariottini notò sul fondale una forma insolita. Da uno strato di sabbia emergeva quello che sembrava essere un braccio umano. La prima impressione fu quella di trovarsi davanti a un corpo, ma avvicinandosi il subacqueo comprese che non si trattava di una persona: davanti a lui c’era una grande statua in bronzo. Poco distante apparve una seconda figura. I due corpi metallici, rimasti sotto il mare per secoli, erano quasi completamente nascosti dal fondale. Quella scoperta casuale avrebbe aperto uno dei capitoli più affascinanti dell’archeologia moderna. Il ritrovamento venne segnalato alle autorità competenti e nei giorni successivi furono organizzate le operazioni di recupero. Dal mare riemersero due statue maschili nude, imponenti, sorprendentemente integre e caratterizzate da una straordinaria qualità artistica. Erano i Bronzi di Riace.

Il recupero delle statue dal fondale marino

Dopo la segnalazione, le autorità predisposero il recupero dei Bronzi di Riace. Le operazioni furono complesse per le dimensioni, il peso e la delicatezza delle statue. I due guerrieri furono liberati progressivamente dai sedimenti e riportati in superficie nei giorni successivi alla scoperta. Il recupero rappresentò un momento decisivo, ma anche l’inizio di un lungo percorso di studio e conservazione. La permanenza in mare aveva infatti favorito la formazione di incrostazioni e depositi. All’interno delle statue erano presenti materiali e residui che dovevano essere rimossi con estrema cautela. Il passaggio dall’ambiente marino a quello esterno richiedeva inoltre interventi specifici per evitare processi di deterioramento. I bronzi vennero affidati agli archeologi e ai restauratori, che avviarono una prima fase di analisi. Fin dai primi esami apparve evidente che le due figure erano state realizzate attraverso una lavorazione estremamente raffinata. Non erano semplici manufatti decorativi, ma autentici capolavori della statuaria greca classica.

La Statua A, il guerriero giovane e impetuoso

La Statua A presenta un volto energico, una capigliatura abbondante e una barba fitta e accuratamente modellata. La figura trasmette forza, sicurezza e tensione. Il corpo è costruito secondo un equilibrio rigoroso. La muscolatura appare potente ma non esasperata, mentre la posizione del busto e delle gambe crea un movimento controllato. Il guerriero sembra immobile, ma allo stesso tempo pronto ad agire. Uno degli aspetti più sorprendenti è il realismo dei dettagli. Le labbra e i capezzoli furono realizzati utilizzando rame, in modo da ottenere una tonalità diversa rispetto al bronzo del corpo. Gli occhi vennero composti con materiali differenti, mentre i denti visibili della Statua A furono valorizzati con elementi metallici. La cura del volto, dei capelli e della barba rivela una conoscenza tecnica straordinaria. Ogni ciocca è modellata per contribuire alla costruzione del carattere del personaggio. La Statua A viene generalmente considerata la più antica delle due. La sua datazione è collocata dagli studiosi nel V secolo avanti Cristo, ma l’esatta cronologia, come l’attribuzione a uno specifico artista o ambiente produttivo, resta oggetto di confronto.

La Statua B, il guerriero maturo

La Statua B raffigura un uomo dall’aspetto più maturo. Il volto è più severo, la struttura della testa appare differente e la posizione complessiva comunica un’autorità più controllata. Anche questa figura doveva essere completata da armi e altri elementi oggi perduti. La particolare forma della testa ha fatto ipotizzare la presenza originaria di un copricapo o di un elmo. Rispetto alla Statua A, il secondo bronzo presenta soluzioni anatomiche e stilistiche differenti. Queste diversità hanno spinto gli studiosi a interrogarsi sulla possibilità che le due opere siano state realizzate in momenti diversi, da artisti differenti o nell’ambito di un progetto composto da più figure. La Statua B conserva comunque una profonda coerenza visiva con il primo guerriero. I due personaggi appaiono legati da una comune concezione eroica del corpo umano e da un linguaggio artistico riconducibile alla grande scultura greca dell’età classica. Non è stato però possibile stabilire con certezza se facessero originariamente parte dello stesso gruppo monumentale.

Il lungo restauro dei Bronzi di Riace

Dopo il recupero iniziò un complesso lavoro di restauro. Le statue avevano trascorso un periodo lunghissimo in ambiente marino e presentavano incrostazioni, sedimenti e problemi legati alla corrosione. Le prime operazioni furono effettuate a Reggio Calabria. Successivamente, i bronzi vennero trasferiti a Firenze, dove furono sottoposti a un intervento approfondito da parte di restauratori specializzati. Il lavoro durò diversi anni. Fu necessario rimuovere i materiali accumulati, studiare la struttura interna e stabilizzare le superfici. Ogni intervento contribuì a svelare nuovi particolari sulla tecnica di fusione, sull’assemblaggio delle diverse parti e sui materiali utilizzati dagli antichi artigiani. Le analisi mostrarono che le statue erano state realizzate mediante la tecnica della fusione a cera persa, un procedimento che permetteva di ottenere forme complesse e dettagli estremamente precisi. Le diverse parti del corpo furono realizzate separatamente e poi unite. L’impiego di rame e altri materiali per alcuni dettagli anatomici rendeva l’aspetto dei personaggi più realistico e intenso. Il restauro non fu quindi soltanto un intervento conservativo, ma anche una straordinaria occasione di conoscenza.

I Bronzi di Riace e la Magna Grecia

Sebbene la loro provenienza originaria non sia stata stabilita con certezza, i Bronzi di Riace sono profondamente legati alla Calabria e alla storia della Magna Grecia. Le coste calabresi furono infatti interessate, a partire dall’antichità, dalla presenza di importanti città greche. Reggio, Locri, Crotone, Sibari e altre comunità furono protagoniste di una civiltà raffinata, capace di dialogare con il Mediterraneo. Il ritrovamento dei due guerrieri ha rafforzato l’attenzione internazionale verso questo patrimonio. I Bronzi sono diventati una porta d’ingresso per conoscere non soltanto la scultura greca, ma anche la storia archeologica dell’intera regione. La loro presenza a Reggio Calabria permette di collegare il capolavoro artistico al territorio che lo ha restituito e al contesto culturale del Mediterraneo antico. Il valore delle statue non può quindi essere separato dal mare, dalla costa ionica e dalla storia millenaria della Calabria.

Un simbolo culturale della Calabria

Con il passare degli anni, i Bronzi hanno assunto un ruolo centrale nell’immagine della Calabria. La loro forza comunicativa ha superato i confini dell’archeologia, entrando nella cultura popolare, nella promozione turistica e nell’identità collettiva regionale. Sono diventati protagonisti di campagne, documentari, studi, mostre e iniziative culturali. Il loro profilo è immediatamente riconoscibile e richiama Reggio Calabria in tutto il mondo. Il legame con il territorio non nasce soltanto dal luogo del ritrovamento. Deriva anche dalla consapevolezza che la tutela dei Bronzi rappresenta una responsabilità condivisa. Conservare le statue significa custodire un patrimonio fragile, sottoposto a controlli ambientali, verifiche scientifiche e misure di protezione. La loro esposizione richiede condizioni precise, studiate per ridurre i rischi provocati dall’umidità, dalle variazioni climatiche e dalle vibrazioni. Il valore simbolico dei Bronzi è quindi accompagnato da un impegno costante per garantirne la conservazione.