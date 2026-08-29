Braidi celebra la ricotta: torna la Sagra dei sapori siciliani tra gastronomia, arte e tradizioni dei Nebrodi

La ricotta torna protagonista a Braidi. Domenica 6 settembre, la frazione di Montalbano Elicona ospiterà la terza edizione della Sagra della Ricotta, una giornata pensata per celebrare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio siciliano. Dopo il successo e la grande partecipazione delle precedenti edizioni, la manifestazione si prepara nuovamente ad accogliere visitatori di tutte le età con un programma che intreccia gastronomia, artigianato, arte, musica popolare e cultura. L’evento è organizzato dal Circolo ANSPI “Padre Arlotta” di Braidi, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e del Comune di Montalbano Elicona, il patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Messina e del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi, in collaborazione con il GAL Nebrodi Plus.

La festa si svolgerà nel suggestivo territorio di Montalbano Elicona, inserito nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, trasformando Braidi in un punto d’incontro per chi vuole riscoprire sapori e tradizioni della Sicilia. “La Sagra della Ricotta rappresenta un’importante occasione per promuovere i nostri prodotti, sostenere le eccellenze locali e raccontare quella sicilianità fatta di sapori, identità e accoglienza – dichiara il vicepresidente del Circolo Lorenzo Santamaria. Ringraziamo le istituzioni, gli enti patrocinanti, il Gal Nebrodi Plus, i produttori, gli artisti, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova edizione”.

“Vogliamo offrire una giornata capace di unire territorio, convivialità e tradizioni – confessa il presidente Giuseppe Di Benedetto. Questa manifestazione nasce dall’impegno di un’intera comunità e dal desiderio di condividere con i visitatori la nostra cultura e il piacere autentico dello stare insieme”. La giornata prenderà il via alle 9 a Villa Beatrice Romano, con “I Colori della Sagra”, estemporanea di pittura dedicata al racconto artistico della manifestazione e del territorio. Alle 10 è prevista l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità.

A partire dalle 11 aprirà il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, accompagnato dalla musica popolare itinerante del gruppo “Sicilia Folk”. Il cuore della manifestazione sarà però il circuito gastronomico. Dalle 12 alle 16 saranno aperti gli stand enogastronomici. Nell’area food, dalle 12, spazio anche alla musica dal vivo con Simone Catalano, mentre alle 12:30 è in programma lo show cooking curato dall’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina. La degustazione sarà un vero e proprio viaggio nei sapori della Sicilia e dei Nebrodi, con la ricotta declinata in numerose preparazioni, tra tradizione e creatività.

Tra i dolci e le specialità proposte ci saranno cassata siciliana, cheesecake alla ricotta, cannolo siciliano, liquore al cannolo e una particolare granita-gelato alla ricotta con cappero caramellato di Pantelleria e fiocchetti di cioccolato modicano. Per i primi piatti, spazio ai maccheroni al sugo di suino nero dei Nebrodi con ricotta salata. Ampia anche la proposta dei panini, con porchetta, pomodori secchi e ricotta infornata, salsiccia, friarielli e ricotta fresca aromatizzata e mortadella di suino nero dei Nebrodi e pistacchio.

Non mancheranno gli arancini, disponibili nelle varianti ricotta e tartufo dei Nebrodi, ricotta e ’nduja calabrese di Spilinga, pomodori secchi e ricotta e ricotta e pistacchio. A completare il percorso gastronomico, una specialità della tradizione: la ricotta panata e fritta. Un menu pensato per valorizzare le materie prime e le eccellenze locali e per raccontare, attraverso il gusto, l’identità di un territorio ricco di storia e tradizioni.

La festa riprenderà alle 16.30 con lo spettacolo itinerante del gruppo folk “I Nebrodi” di Ficarra. Alle 17spazio a uno dei momenti più suggestivi della giornata: la sfilata del Carretto Siciliano, curata dal Museo del Carretto Siciliano Gullotti di Bronte. Dalle 17.30 a mezzanotte riapriranno gli stand enogastronomici per consentire al pubblico di proseguire il percorso di degustazione.

In Piazza Nasisi, si terrà la premiazione dell’estemporanea “I Colori della Sagra”, accompagnata dall’esposizione delle opere realizzate nel corso della giornata. Un momento dedicato agli artisti partecipanti e al legame tra arte, paesaggio e tradizione. Alle 18, in Piazza Borghese, spazio invece alle famiglie e ai bambini con l’animazione curata da Boom Boom Eventi e il “Magic Street” del Mago Salvin.

La giornata culminerà alle 21.30, sempre in Piazza Borghese, con il Luciano Fraita Show, una grande serata danzante che vedrà anche la partecipazione, come ospite speciale, del giovane creator siciliano Rosario Renda. Servizio pullman da con partenza da Torrenova ore 10 e fermate a Rocca di Capri Leone, Capo d’Orlando, Brolo e Patti. Arrivo alle 11.30. La prenotazione del posto è obbligatoria.

Per Info e prenotazioni: Lorenzo Santamaria 334 300 7614, Giuseppe di Benedetto 327 734 5939, Andrea Taranto 346 577 0092.