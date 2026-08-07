Bovalino, tutto pronto per il ritorno di Scinosa Rock ‘n’Blues: il programma

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il 16 e 17 agosto 2026 torna a Bovalino Scinosa Rock ‘n’Blues, la rassegna dedicata alla musica rock e blues che, per il terzo anno consecutivo, animerà una delle location più suggestive del territorio. L’appuntamento è in Piazza Gaetano Ruffo, tra i resti della storica Torre Scinosa, dove per due serate si alterneranno sul palco artisti e band con ingresso libero. La manifestazione è organizzata da ANAS – Associazione Nazionale di Azione Sociale, con il patrocinio del Comune di Bovalino, e punta a unire spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio storico locale. Un evento che negli anni ha consolidato la propria presenza nel calendario estivo cittadino, trasformando la musica dal vivo anche in uno strumento di promozione e riscoperta di uno dei luoghi simbolo di Bovalino.

La prima serata, in programma sabato 16 agosto, prenderà il via alle 21.30 con l’esibizione dei The Eclipse, seguita alle 22.45 dai Red Light. Domenica 17 agosto, invece, alle 21.30 sarà la volta del Duo Canale, mentre alle 22.45 salirà sul palco Jane Jeresa. La direzione artistica di Scinosa Rock ‘n’Blues è affidata a Enzo Tropepe, che anche per questa edizione ha curato un cartellone pensato per coinvolgere gli appassionati del genere e, più in generale, un pubblico di tutte le età. La formula resta quella che ha caratterizzato le precedenti edizioni: musica dal vivo, aggregazione e valorizzazione del contesto storico nel cuore dell’estate bovalinese.

Con il ritorno della rassegna, Bovalino rinnova dunque un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento dell’estate locale, capace di coniugare musica e socialità con la promozione della Torre Scinosa e dell’area di Piazza Gaetano Ruffo. Per entrambe le serate l’ingresso è libero.