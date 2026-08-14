Bovalino aggiorna il Piano Spiaggia comunale: incontro pubblico il 29 agosto

Il Comune di Bovalino aggiorna il Piano Spiaggia comunale e apre il confronto con la cittadinanza e con gli operatori economici del territorio. L’Amministrazione ha infatti annunciato il completamento di una nuova bozza dello strumento urbanistico, elaborata con il contributo dell’Ufficio Tecnico comunale e dei progettisti incaricati, con l’obiettivo di recepire le normative vigenti e le esigenze emerse negli ultimi anni.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Comune, il percorso di aggiornamento si inserisce nell’ambito delle iniziative politico-amministrative rivolte allo sviluppo turistico ed economico di Bovalino. Un ruolo importante è stato svolto anche dal Tavolo tecnico permanente sul turismo, istituito con la Delibera di Giunta comunale n. 128 del 26 luglio 2022, attraverso il quale sono state progressivamente individuate le principali necessità e prospettive per il territorio. Nella comunicazione l’Amministrazione sottolinea come, in questo quadro, gli obiettivi della Bandiera Blu e della darsena turistica rappresentino finalità considerate non più rinviabili e sulle quali il Comune intende lavorare in sinergia con i rappresentanti del settore.

Il confronto con cittadini e operatori economici

La volontà dell’Amministrazione è quella di condividere la nuova bozza del Piano Spiaggia con la cittadinanza e, in particolare, con gli operatori economici del comparto, così da illustrare i contenuti del documento e raccogliere eventuali osservazioni prima della stesura definitiva. L’iter, secondo quanto indicato dal Comune, dovrà essere completato entro il 31 dicembre, con l’obiettivo di garantire alla comunità l’operatività di uno strumento urbanistico ritenuto indispensabile. Per questo motivo sono stati invitati a partecipare al confronto tutti gli operatori economici del settore turistico, alberghiero e della ristorazione, le attività similari e i cittadini interessati.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Bovalino. La riunione sarà aperta al pubblico e rappresenterà il momento di confronto sulla nuova impostazione del Piano Spiaggia comunale prima della conclusione definitiva dell’iter amministrativo.