Bova Marina, una notte bianca da ricordare: grande partecipazione tra musica, emozioni e comunità

Una notte di festa, musica, emozioni e soprattutto di grande partecipazione ha animato Bova Marina in occasione della nuova edizione della Notte Bianca Bovese, dedicata al Terzo Memorial Alessio Legato. Le strade del paese si sono riempite di residenti e visitatori, che hanno scelto di trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e della valorizzazione della comunità. Un risultato che ha riempito di soddisfazione la Pro Loco Bova Marina APS, promotrice e organizzatrice dell’iniziativa, capace anche quest’anno di richiamare tantissime persone nelle diverse zone del paese.

La presidente della Pro Loco ha sottolineato il valore della partecipazione registrata nel corso della serata e il lavoro necessario per mettere in piedi una manifestazione di queste dimensioni. “È stata una serata davvero speciale – dichiara la Presidente della Pro Loco Bova Marina – vedere così tanta gente per le strade, vedere i sorrisi, le famiglie, i giovani e le persone vivere il nostro paese ci ripaga di tutto il lavoro e di tutti i sacrifici fatti per organizzare questa manifestazione. La Notte Bianca è un impegno importante, ma quando si vede Bova Marina così viva, si capisce che ne vale assolutamente la pena”. Protagonisti della Notte Bianca sono stati i gruppi musicali e gli artisti che hanno animato le diverse aree del paese, accompagnando il pubblico durante la serata e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e grande entusiasmo.

Il ricordo di Alessio Legato e il valore del Memorial

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato al Terzo Memorial Alessio Legato. La manifestazione ha rappresentato ancora una volta un’occasione per ricordare Alessio e mantenerne vivo il ricordo attraverso un momento di aggregazione e condivisione. La Pro Loco ha rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia di Alessio, sempre vicina all’iniziativa e con la quale è stato possibile condividere anche quest’anno questo importante momento commemorativo. Nel corso della serata non è mancato lo spazio dedicato alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Si è infatti svolta la premiazione della settima edizione del concorso fotografico “Quanto è bello il mio paese”, attraverso il quale i partecipanti hanno raccontato Bova Marina con immagini capaci di valorizzarne angoli, paesaggi e identità. Sono state consegnate le targhe ai tre vincitori del concorso, insieme ai complimenti rivolti a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

Un altro momento significativo della Notte Bianca è stato dedicato a un giovane talento bovese impegnato nel mondo della Formula 3. La Pro Loco ha voluto consegnargli una targa per celebrare il percorso intrapreso e i risultati raggiunti, indicandolo come esempio per tutti i giovani del territorio che inseguono con passione i propri sogni.

La Pro Loco Bova Marina ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Tra queste l’Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali, per la collaborazione e il patrocinio concesso, e la Parrocchia, che ha consentito di mantenere le luminarie installate dopo i festeggiamenti, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata. I ringraziamenti sono stati estesi alla Protezione Civile, alle realtà impegnate nell’assistenza sanitaria e al Gruppo Spinella, che da tempo accompagna le iniziative della Pro Loco garantendo il proprio supporto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Consigliera regionale Daniela Riti, per la vicinanza dimostrata alla comunità e al territorio di Bova Marina, e attraverso di lei al Consiglio Regionale e alla Regione Calabria.

Fondamentale, secondo gli organizzatori, anche il contributo dei commercianti di Bova Marina, che con la propria collaborazione e il sostegno alle iniziative contribuiscono a rendere possibile la realizzazione di eventi capaci di animare e valorizzare il territorio. “Una manifestazione come questa – prosegue la Presidente – non nasce in pochi giorni. Dietro ci sono settimane di lavoro, organizzazione, sacrifici e tantissime persone che spesso lavorano lontano dai riflettori. Per questo voglio dire grazie ai soci della Pro Loco, ai volontari, ai collaboratori, ai commercianti, alle associazioni, alle istituzioni e a tutte le persone che ci sono state vicine”.

La Notte Bianca come momento di comunità

La Notte Bianca Bovese si conferma così non soltanto come un grande appuntamento di intrattenimento, ma anche come un’occasione capace di riunire la comunità e restituire vita e vitalità alle strade del paese, mettendo insieme musica, memoria, cultura e partecipazione. “Noi continueremo a fare la nostra parte – conclude la Presidente della Pro Loco – con le nostre possibilità e con le nostre forze, cercando di regalare a Bova Marina eventi e momenti di aggregazione. Perché crediamo profondamente che un paese non sia soltanto un luogo in cui vivere, ma soprattutto una comunità. E quando una comunità si ritrova insieme, come è accaduto questa sera, allora significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”.

La Pro Loco Bova Marina APS archivia dunque una Notte Bianca ricca di emozioni e partecipazione, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita e soprattutto le tantissime persone che hanno scelto di esserci e di vivere insieme la manifestazione. Bova Marina ha brillato ancora una volta grazie alla sua gente.