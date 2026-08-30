Bova Marina, premio al valore per Antonio Pangallo: Diploma di Benemerenza per l’impegno contro gli incendi boschivi

I condomini del villaggio “Costa dei Saraceni” di Bova Marina hanno riconosciuto e premiato il valore di Antonio Pangallo. Predisposto a sorpresa durante l’annuale assemblea, il 28 agosto scorso, gli è stato conferito il “Diploma di Benemerenza” in segno di riconoscenza e gratitudine. Fu a ottobre del 2025 che due violenti incendi boschivi investirono una vasta area contigua l’abitato del villaggio Costa dei Saraceni. Valutato che i VVFF erano impegnati già in altri rovinose esigenze della stessa natura, Antonio Pangallo, con consapevole iniziativa, dopo ripetuti tentativi e con mezzi di fortuna, riusciva a domare le fiamme circoscrivendone l’incendio, scongiurando gravi conseguenze alle persone e alle case.

L’encomio speciale è stato concesso con la seguente motivazione:

“In occasione di vasto e minaccioso incendio boschivo, che in più giorni lambiva con violenta criticità le case del villaggio Costa dei Saraceni di Bova Marina, incurante del pericolo e con coraggiosa determinazione, non esitava a introdursi nelle aree invase da alte fiamme e investite da forte vento, esponendo consapevolmente la propria vita a un grave pericolo. Artefice delle operazioni di spegnimento e di contenimento dei roghi, benché in preda a malessere per le esalazioni di fumo e le intense vampate di calore, impediva che il fuoco si propagasse nell’abitato del villaggio, scongiurando conseguenze alla pubblica incolumità. Lucido senso del dovere, chiaro esempio di virtù civiche e non comune coraggio. Bova Marina, 22 – 24 ottobre 2025”.

Durante la cerimonia di consegna dell’attestato, sono stati espresse parole di apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati da Antonio Pangallo che con il suo intervento ha impedito una tragedia per i cittadini del villaggio. Il suo esempio di coraggio e altruismo è un faro per tutta la comunità.