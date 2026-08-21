Bova Marina, “Polemónta” torna in Calabria a 51 anni dall’uscita: la proiezione speciale in occasione della visita dell’Ambasciatore di Grecia in Italia

Sarà la visita dell’Ambasciatore di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani, a rendere ancora più significativa la speciale proiezione di “Polemónta”, storico docufilm del 1975 diretto da Dimitris Mavrikios, in programma venerdì 22 agosto 2026 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Bova Marina. A 51 anni dalla sua prima uscita, l’opera sarà presentata per la prima volta in Italia in versione restaurata e con sottotitoli in italiano. Un’occasione che consentirà al pubblico di riscoprire un documento cinematografico di particolare valore dedicato alla Calabria Greca e ai paesi dell’area ellenofona, all’interno di una giornata che unirà cinema, memoria, identità e relazioni istituzionali.

La presenza di S.E. Eleni Sourani conferirà alla manifestazione anche un forte significato istituzionale. In occasione della visita, l’Ambasciatore di Grecia sarà accolta dal Sindaco di Bova Marina, dai Sindaci dei Comuni dell’Area Grecanica e dalle istituzioni del territorio, in un momento di incontro e dialogo dedicato ai legami storici e culturali che uniscono la Grecia alla Calabria Greca. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Jalò tu Vua, in collaborazione con il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria, con il patrocinio e il sostegno dell’Ambasciata di Grecia in Italia. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra le comunità grecaniche calabresi e la Grecia contemporanea attraverso un percorso che mette al centro il cinema, la lingua e una memoria culturale condivisa.

“Polemónta”, il docufilm premiato al Festival di Salonicco nel 1975

Accolto con grande successo fin dalla sua uscita, “Polemónta” è considerato una delle opere più significative della cinematografia ellenica di quel periodo. Nel 1975 il film fu premiato al Festival di Salonicco con il Premio della Critica e il Premio del Pubblico, riconoscimenti che ne sottolinearono immediatamente il valore cinematografico e documentario. La versione italiana nasce su iniziativa del Centro ELLINOMATHEIA, grazie alla concessione dell’Archivio storico della Radio Televisione Ellenica (ERT). La traduzione dei testi è stata curata da Elisabetta Garieri, mentre la sottotitolazione è stata realizzata da Sud Titles. La proiezione di Bova Marina offrirà quindi per la prima volta al pubblico italiano la possibilità di vedere l’opera restaurata e resa pienamente accessibile attraverso i sottotitoli.

La serata sarà preceduta dall’accoglienza istituzionale dell’Ambasciatore di Grecia in Italia da parte del Sindaco di Bova Marina, dei Sindaci dell’Area Grecanica e delle istituzioni del territorio. Seguiranno i saluti di S.E. Eleni Sourani, Ambasciatore di Grecia in Italia, di Vasiliki Vourda, Presidente del Centro ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria, e di Tilde Musolino, Presidente dell’Associazione Jalò tu Vua. La presenza dell’Ambasciatore assume un particolare valore simbolico per una manifestazione che, attraverso la proiezione di “Polemónta”, intende consolidare il dialogo e la collaborazione culturale tra la Grecia e le comunità grecaniche della Calabria. Prima del film sarà inoltre trasmesso uno speciale videomessaggio del regista Dimitris Mavrikios, aggiungendo alla serata un ulteriore elemento di collegamento diretto con l’autore dell’opera.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Laboratorio per la tutela e l’apprendimento della lingua greco-calabra”, finanziato con risorse dell’APQ SNAI Area Grecanica F1.1 – “Cittadinanza culturale della Calabria Greca” e attuato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. La proiezione del docufilm diventa così parte di un percorso più ampio di valorizzazione della lingua greco-calabra, della cultura ellenofona e dell’identità storica dell’Area Grecanica, trasformando la visita dell’Ambasciatore di Grecia in Italia in un momento di particolare rilievo per tutto il territorio e per le relazioni culturali tra le due sponde del Mediterraneo.