Borgo diVino a Fiumefreddo Bruzio: il 18 agosto la conferenza stampa di presentazione alla Cittadella Regionale

Martedì 18 agosto alle 11.30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa calabrese di Borgo diVino in tour – edizione 2026, in programma a Fiumefreddo Bruzio dal 21 al 23 agosto 2026. All’incontro con la stampa interverrà l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura e Risorse agroalimentari, Giuseppe Iiritano, la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, il responsabile delle relazioni istituzionali Borgo diVino e direttore delle testate del Gruppo Valica, Filippo Massimo, e il vicesindaco di Fiumefreddo Bruzio, Vincenzo Iorio Gnisci.

La tappa di Fiumefreddo Bruzio sarà il quindicesimo di 25 appuntamenti di un tour che tocca quest’anno altrettante località selezionate tra “I Borghi più belli d’Italia” in tutte le regioni.

Il ciclo di eventi, promosso dall’omonima Associazione, è organizzato da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia – e vedrà, per la tappa calabrese, la collaborazione di Regione Calabria, Arsac Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e il Comune di Fiumefreddo Bruzio.

Dal 21 al 23 agosto il centro storico di Fiumefreddo Bruzio offrirà ai visitatori la possibilità di un’esperienza a tutto tondo tra la bellezza del Borgo e il mondo del vino e l’occasione di contribuire alla valorizzazione dei territori e alla promozione delle aziende locali, grazie alla presenza di cantine calabresi che avranno l’opportunità di far conoscere e degustare i loro vini.

I visitatori, nei tre giorni dell’evento, troveranno infatti un percorso di degustazione con postazioni dedicate alle cantine, stand gastronomici e un originale itinerario formativo sul mondo del vino.