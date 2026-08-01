Borgia, il luogotenente Antonio Macrì lascia l’Arma dopo 42 anni di servizio

Questa mattina, presso il Comando Provinciale di Catanzaro, il Generale Pellegrino ha salutato il Luogotenente Carica Speciale Antonio Macrì, stimato Comandante della Stazione di Borgia che, dopo quarantadue anni di servizio, lascia il servizio attivo nell’Arma. Il Luogotenente Macrì, arruolato nel 1984, ha fatto servizio per tredici anni tra Roma e Catania. Trasferito in Calabria nel 1997, ha iniziato a comandare Stazioni di elevato impegno operativo. Per sette anni Comandante della Stazione di Caraffa del Bianco (RC), ha retto, dal 2004 al 2016, il Comando Stazione di Catanzaro Lido. Dal 2016, appunto l’ultimo Comando Stazione, quello di Borgia. Insomma, un trentennio da Comandante di Stazione, costantemente caratterizzato da brillanti risultati operativi, spesso oggetto di importanti riconoscimenti da parte della scala gerarchica.

Il Generale Pellegrino, facendo riferimento ai numerosi incarichi operativi svolti negli ultimi decenni dell’area catanzarese, ha ringraziato il Luogotenente Macrì, non solo per la dedizione ed il rigore dimostrati nell’assolvimento dei suoi compiti, ma anche per l’umanità e la sensibilità dimostrate al servizio delle comunità alle quali, con grande affetto, ha dedicato il suo servizio. Gli auguri di tanta serenità al Luogotenente Macrì ed alla sua famiglia.