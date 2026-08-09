Borghi della Trinacria Urban Cross, a Gallodoro trionfa Daniele Russotti

Prosegue il circuito Borghi della Trinacria Urban Cross e la tappa di Gallodoro, in provincia di Messina, ha regalato un nuovo capitolo della giovane iniziativa promossa dallo Special Bikers. Per l’occasione l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’ASD Leto Free Bike “Piero Leone”, ricomponendo così quel sodalizio che aveva già contribuito al successo nazionale della Trinacria MTB Marathon. Il circuito serale ha richiamato numerosi appassionati, pronti a vivere un sabato sera di agosto all’insegna dello sport e della mountain bike. La manifestazione si è articolata in due batterie: la prima riservata alle categorie giovanili, la seconda dedicata alle categorie assolute e Master. A imporsi nella classifica assoluta è stato Daniele Russotti, portacolori della Osteo e Bike ASD.

Nelle singole categorie hanno conquistato il successo Antonino Capaci della Sicily Bike Academy nella ES1, Simone Carciola de Le Frecce dell’Etna nella ES2, Francesco Di Bella dello Special Bikers nella ELMT, Leopoldo Santisi dello Special Bikers nella M2 e Daniele Russotti della Osteo e Bike nella M4. A completare il quadro dei vincitori sono stati Alessandro Calogero della DB3K nella M5, Giovanni Basso della Forzisi Giarre nella M6, Vito Lombardo dello Special Bikers nella M7 ed Erika Randazzo de Le Frecce dell’Etna nella DA1.

Il circuito Borghi della Trinacria Urban Cross tornerà il prossimo 22 agosto con la tappa di Roccafiorita, nel Messinese. Anche in quell’occasione sarà confermata la formula della kermesse serale, che sta riscuotendo un forte successo, con l’organizzazione ancora affidata alla sinergia tra lo Special Bikers e l’ASD Leto Free Bike “Piero Leone”.