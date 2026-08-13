Bocchigliero (Cosenza), grande partecipazione a Piazza del Popolo per la Festa dell’Unità: show, politica e ricordo di Gino De Vincenti

Una Piazza del Popolo gremita e un pubblico coinvolto fino alla fine hanno segnato l’apertura, mercoledì 12 agosto, della 46ª Festa dell’Unità di Bocchigliero, appuntamento che unisce politica, tradizione, convivialità e musica e che prosegue fino a questa sera, giovedì 13 agosto. La parte spettacolare della serata ha superato le aspettative, trasformando la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto. Giuseppe Greco e Lorenza Marmo Capri Band hanno proposto uno show capace di coinvolgere grandi e piccoli, alternando canzoni d’autore italiane, classici della tradizione napoletana, successi degli anni ’80 e ’90 e le più celebri canzoni d’amore. Il pubblico, inizialmente spettatore, si è trasformato rapidamente in protagonista, cantando, applaudendo e partecipando con entusiasmo crescente fino alla conclusione dello spettacolo.

A rendere ancora più coinvolgente la serata hanno contribuito il corpo di ballo guidato da Marica e Fabiola, gli effetti speciali, le sorprese, i gadget e le bolle di sapone. Particolarmente apprezzati dai più piccoli i palloni giganti colorati, fatti rimbalzare tra il pubblico durante i momenti più movimentati dello show. Un format che è andato oltre il tradizionale concerto di piazza, trasformando l’appuntamento in una vera festa collettiva. “Sono orgoglioso di essermi esibito nel paese di origine di mio padre e felice che sia partito proprio da Bocchigliero il tour 2026/2027, che ci porterà nelle piazze italiane con uno show coinvolgente – racconta Giuseppe Greco –. È stata bellissima l’accoglienza e abbiamo trovato un pubblico caloroso, capace di regalarci un’energia straordinaria. Ringrazio il comitato organizzatore per averci scelto e per averci dato l’opportunità di iniziare proprio da qui questo nuovo percorso”.

Il ricordo di Luigi “Gino” De Vincenti

Tra i momenti più emozionanti della serata, quello dedicato a Luigi “Gino” De Vincenti, storico sindaco di Bocchigliero per quindici anni. La piazza, illuminata dalle scintille distribuite tra il pubblico, ha accompagnato con grande commozione la canzone dedicata alla sua memoria, in un momento che ha unito spettacolo, ricordo e identità della comunità. “Mi ha commosso ricordare un uomo che ho conosciuto e del quale nutro una profonda stima”, ha aggiunto Greco.

Soddisfazione per la riuscita della serata è stata espressa anche dal comitato organizzatore. Pierluigi Caccuri ha sottolineato la capacità della manifestazione di tenere insieme il momento politico e quello dello spettacolo. “Siamo felici della riuscita della Festa. Il dibattito politico ha permesso di far emergere temi importanti, come l’unità del partito e la voglia di ripartire dalle aree interne, ma lo spettacolo di Giuseppe Greco e della band ci ha stupito. Hanno saputo coinvolgere l’intera piazza in uno show che è andato ben oltre il semplice concerto”.

Il dibattito politico sulle aree interne

Ampio spazio è stato dedicato anche al dibattito “L’unità del PD per il futuro del territorio”, incentrato sulle prospettive delle aree interne e sulle difficoltà che continuano a segnare le comunità locali. Al confronto, moderato da Graziella Blaconà, hanno partecipato Ettore Morelli, segretario del PD di Rende, Franco Madeo, segretario del PD di Corigliano-Rossano, Enzo Reda, del direttivo del PD di Corigliano-Rossano, e il segretario del PD di Bocchigliero Domenico Aggazio. Al centro della discussione sono state poste le principali criticità del territorio: servizi sanitari insufficienti, viabilità sempre più problematica, scarsa manutenzione delle strade e prospettive occupazionali limitate. Da Bocchigliero è arrivato anche un appello al PD cosentino, attualmente privo di un segretario provinciale, affinché metta da parte personalismi e divisioni e avvii una fase di rinnovamento, ripartendo proprio dalle aree interne e dai bisogni concreti delle comunità.

La Festa dell’Unità prosegue oggi, giovedì 13 agosto, con una giornata dedicata a “Il valore del ricordo – un’eredità che ci unisce”. Alle 18 è prevista la presentazione dei “Brani inediti” di Leonardo Forciniti, mentre alle 20 si terrà la tradizionale Spaghettata dell’Unità. La conclusione della manifestazione, alle 22, sarà affidata al Memorial Canoro “Una canzone per Gino”, appuntamento che attraverso la musica renderà ancora una volta omaggio alla memoria di Luigi De Vincenti.