Blue Tongue in Calabria, approvata la graduatoria definitiva: oltre 2,3 milioni per gli allevatori

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico relativo all’intervento SRD06 del CSR Calabria relativo agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo zootecnico danneggiato da “Blue Tongue“. Sono state ammesse a finanziamento 83 domande, per un importo complessivo pari a 2.370.399,32 euro, destinato al sostegno delle aziende zootecniche colpite dagli effetti dell’epidemia di Febbre Catarrale Ovina (Blue Tongue) che ha interessato la Calabria tra marzo e dicembre 2024. La misura è stata attivata per consentire il ripristino del potenziale produttivo degli allevamenti danneggiati dalla diffusione della malattia infettiva, trasmessa da insetti vettori (culicoidi), che ha causato gravi ripercussioni sul comparto zootecnico regionale.

L’approvazione della graduatoria definitiva arriva al termine dell’istruttoria delle istanze di riesame presentate dagli operatori.

“Abbiamo voluto garantire un’attenta rivalutazione delle richieste di riesame pervenute dagli allevatori – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – affinché ogni domanda fosse esaminata con il massimo rigore, ma anche con la dovuta attenzione alle singole situazioni. È un segnale concreto di attenzione verso un comparto che ha subito pesanti conseguenze a causa della Blue Tongue – conclude l’assessore Gallo – e che oggi può contare su un sostegno importante per ripristinare il proprio potenziale produttivo”.

La graduatoria è pubblicata sul sito della regione calabri al link https://www.regione.calabria.it/approvazione-graduatoria-definitiva-intervento-srd06-azione-2-investimenti-per-il-ripristino-del-potenziale-produttivo-zootecnico-danneggiato-da-blue-tongue/.