Bivongi, centinaia di chiodi sull’asfalto durante il Mercato della Badia: auto danneggiate e indagini dei Carabinieri

Una serata di festa e tradizione è stata segnata da un grave episodio vandalico a Bivongi, dove nella serata di ieri centinaia di chiodi sono stati collocati lungo la strada provinciale che da Monasterace conduce al centro del paese. Secondo quanto segnalato, i chiodi erano stati sistemati sull’asfalto con la punta rivolta verso l’alto, creando un pericolo concreto per i numerosi automobilisti diretti a Bivongi proprio nelle ore in cui era in corso il tradizionale Mercato della Badia, appuntamento che richiama ogni anno visitatori e residenti.

Pneumatici bucati e traffico rallentato sulla provinciale

Le conseguenze si sono fatte sentire immediatamente. Diverse automobili in transito hanno riportato danni agli pneumatici, con numerose forature provocate dai chiodi disseminati lungo la carreggiata. La situazione ha determinato anche rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni, in un momento particolarmente delicato per la viabilità locale a causa dell’afflusso di persone verso il centro di Bivongi. Il gesto, per modalità e quantità di materiale utilizzato, viene descritto come un episodio di particolare gravità, non soltanto per i danni provocati ai mezzi ma anche per i potenziali rischi alla sicurezza degli automobilisti.

Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto

Le forze dell’ordine sono state immediatamente informate dell’accaduto e i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per fare piena luce sull’episodio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto avvenuto lungo la provinciale, verificare le modalità con cui i chiodi sono stati collocati sull’asfalto e individuare eventuali elementi utili a risalire agli autori del gesto. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche alla tempistica scelta, coincidente con una delle serate di maggiore movimento per Bivongi per la presenza del Mercato della Badia.

Un gesto che ha messo a rischio la sicurezza degli automobilisti

Al di là dei danni materiali, quanto accaduto pone soprattutto un serio problema di sicurezza stradale. La presenza di centinaia di oggetti appuntiti sulla carreggiata avrebbe infatti potuto provocare conseguenze ben più gravi, soprattutto in caso di perdita improvvisa di pressione degli pneumatici durante la marcia. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, anche perché avvenuto in concomitanza con un appuntamento tradizionalmente molto partecipato. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e identificare i responsabili di quello che appare come un gesto deliberatamente rivolto a danneggiare i veicoli in transito.

Bivongi attende risposte dopo il grave episodio vandalico

La comunità di Bivongi resta ora in attesa degli sviluppi investigativi. L’obiettivo è comprendere chi abbia deciso di disseminare la strada provinciale di chiodi e per quale motivo sia stato scelto proprio il collegamento con Monasterace nelle ore del Mercato della Badia. I Carabinieri stanno raccogliendo gli elementi necessari per dare un volto agli autori del gesto e definire con esattezza le responsabilità. Nel frattempo, resta la gravità di un episodio che ha trasformato una serata di festa in una situazione di pericolo e disagi per numerosi automobilisti.

La nota del Comune di Bivongi

“In merito alle notizie circolate in queste ore relative alla presenza di chiodi sulla strada d’accesso, desideriamo rassicurare tutti i visitatori, gli ospiti e i cittadini: l’intera arteria stradale è stata completamente bonificata, controllata e messa in sicurezza grazie al lavoro tempestivo e congiunto della Polizia Locale, delle forze dell’ordine e dei nostri operatori. La strada è attualmente presidiata e percorribile in assoluta tranquillità, sia per chi sta ancora raggiungendo Bivongi per vivere la parte conclusiva della serata, sia per chi si appresta al rientro a casa.

Grazie a tutti per la cooperazione, la straordinaria partecipazione e il sostegno dimostrato alla nostra comunità. Buona serata e vi aspettiamo in totale sicurezza!”. E’ questa la nota dell’amministrazione comunale di Bivongi.

Il presidente Cirillo accanto alla Comunità di Bivongi

“Quanto accaduto ieri sera lungo la strada che conduce a Bivongi è un gesto gravissimo e inaccettabile, che ha provocato danni a numerosi automobilisti, messo seriamente a rischio l’incolumità delle persone e offeso un’intera comunità. Siamo al fianco di quanti sono rimasti coinvolti, della sindaca Graziella Zaffino e dell’Amministrazione comunale”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in merito al ritrovamento di chiodi fissati sull’asfalto nella serata inaugurale del Mercato della Badia.

“Colpire una manifestazione storica, costruita attraverso l’impegno dell’Amministrazione, delle associazioni e di tanti cittadini, significa tentare di danneggiare un territorio che vuole crescere, farsi conoscere e creare nuove opportunità di sviluppo. La Presidenza del Consiglio regionale ha sostenuto con convinzione il Mercato della Badia, riconoscendone il valore culturale, identitario e turistico, e continuerà a essere vicina alle iniziative capaci di valorizzare le nostre comunità e le loro energie migliori”.

“Ringrazio i Carabinieri e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente per bonificare la strada, ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la prosecuzione della manifestazione. Confido che le indagini possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vigliacco, che non rappresenta Bivongi, la Vallata dello Stilaro né la Calabria autentica: una terra operosa e accogliente, fatta di persone oneste che lavorano e collaborano con sacrificio e amore per la crescita della propria terra”.

“Oggi il Mercato della Badia prosegue con la sua seconda serata. L’auspicio è che dal territorio e dai visitatori arrivi una risposta forte attraverso una partecipazione ancora più ampia. Essere presenti significa stare al fianco di Bivongi, sostenere il lavoro di un’intera comunità e dimostrare che un gesto tanto irresponsabile non può fermare la voglia di crescere e di raccontare il volto migliore della nostra Calabria”.