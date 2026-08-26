Bisignano, il 27 agosto la 4ª tappa del Festival delle Migrazioni 2026 | INFO

Il programma prenderà il via alle 18:30 presso l'Anfiteatro della Filanda con l'incontro "Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie"

  • Giovanni Manoccio
  • Ferraro Valeria Festival delle Migrazioni 2026 Libro sono un arbereshe
  • Festival delle Migrazioni
  • Festival delle Migrazioni
/

Domani, giovedì 27 agosto, la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 riprende con la quarta tappa a Bisignano (CS). Alle ore 18:30, presso l’Anfiteatro della Filanda si terrà l’incontro “Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie”, con interventi di Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “Sensibili alle foglie”; Maurizio Alfano ricercatore e attivista; mentre Claudio Dionesalvi, giornalista e attivista, modererà il dibattito.

Successivamente Francesco Fucile, sindaco di Bisignano, e Daniele Parise, coordinatore del progetto SAI di Bisignano, presenteranno i saluti istituzionali. Nell’ultima parte della serata ci sarà la presentazione del libro Sono un Arbëresh con l’autore Francesco Donnici, ricercatore e giornalista, Giovanni Manoccio, protagonista del libro e Presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Mons. Francesco Savino, Presidente CEI e Pasquale Testa, editore del libro e Presidente IOD. Modera l’incontro la giornalista Chiara Fazio del Quotidiano del Sud.

Dopo la cena sociale, prevista alle 21: 30 in Piazza Viale Roma, ci sarà uno dei momenti più attesi della serata: il concerto della band salentina Sud Sound System, in tour per celebrare i 35 anni di carriera.

Calendario del Festival

  • 7 agosto Rota Greca
  • 10 agosto Acquaformosa
  • 21 agosto San Sosti
  • 22 agosto Vaccarizzo
  • 23 agosto Cerzeto
  • 27 agosto Bisignano
  • 28 agosto San Benedetto Ullano
  • 29 agosto San Basile
  • 30 agosto Acquaformosa

La musica del Festival

La musica accompagnerà l’intera manifestazione, con artisti e formazioni provenienti da esperienze e tradizioni differenti:

  • 21 agosto – San Sosti: The Reggae Circus di Adriano Bono
  • 22 agosto – Vaccarizzo Albanese: Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra
  • 23 agosto – Cerzeto: Danilo Sacco
  • 27 agosto – Bisignano: Sud Sound System
  • 28 agosto – San Benedetto Ullano: Mimmo Cavallaro
  • 29 agosto – San Basile: Folkabbestia
  • 30 agosto – Acquaformosa: Modena City Rambler
Leggi altri articoli di Cosenza
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google