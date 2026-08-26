Bisignano, il 27 agosto la 4ª tappa del Festival delle Migrazioni 2026 | INFO

Domani, giovedì 27 agosto, la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 riprende con la quarta tappa a Bisignano (CS). Alle ore 18:30, presso l’Anfiteatro della Filanda si terrà l’incontro “Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie”, con interventi di Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “Sensibili alle foglie”; Maurizio Alfano ricercatore e attivista; mentre Claudio Dionesalvi, giornalista e attivista, modererà il dibattito.

Successivamente Francesco Fucile, sindaco di Bisignano, e Daniele Parise, coordinatore del progetto SAI di Bisignano, presenteranno i saluti istituzionali. Nell’ultima parte della serata ci sarà la presentazione del libro Sono un Arbëresh con l’autore Francesco Donnici, ricercatore e giornalista, Giovanni Manoccio, protagonista del libro e Presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Mons. Francesco Savino, Presidente CEI e Pasquale Testa, editore del libro e Presidente IOD. Modera l’incontro la giornalista Chiara Fazio del Quotidiano del Sud.

Dopo la cena sociale, prevista alle 21: 30 in Piazza Viale Roma, ci sarà uno dei momenti più attesi della serata: il concerto della band salentina Sud Sound System, in tour per celebrare i 35 anni di carriera.

Calendario del Festival

7 agosto Rota Greca

10 agosto Acquaformosa

21 agosto San Sosti

22 agosto Vaccarizzo

23 agosto Cerzeto

27 agosto Bisignano

28 agosto San Benedetto Ullano

29 agosto San Basile

30 agosto Acquaformosa

La musica del Festival

La musica accompagnerà l’intera manifestazione, con artisti e formazioni provenienti da esperienze e tradizioni differenti: