Bianco pronta ad illuminarsi d’immenso, arte e convivialità

Ci sono serate che non si limitano ad accadere i riflettori su di sé: si auto scolpiscono nella storia. Questo perché la grandezza di una comunità si misura dalla sua fame di bellezza, dalla voglia di celebrare la propria cultura e, soprattutto, di far battere all’unisono il cuore del territorio. Con questo spirito di energia e di orgoglio, Bianco si prepara a prendersi la scena e a trasformarsi nella capitale delle emozioni.

Sabato 9 agosto, a partire dalle 21:30, i riflettori si accenderanno in via Umberto I, 50, presso la Scuola di Cucina “Uno Chef per Elena e Pietro”, per dar vita a “Bianco Arte”! Un inno all’ingegno e al talento artistico della nostra terra! A guidarci in questa favolosa avventura saranno tre artisti bianchesi: Franco Tuo, Katia Praticò e Anna Elisa Praticò. Le loro opere — cariche di passione, colori e vibrazioni — quasi certamente proietteranno i presenti in un viaggio visivo capace di unire idee, cuori e passioni.

A caccia di stelle e sogni

Ma la magia non finisce sulle tele! La notte si farà spaziale con una postazione astronomica ad alta precisione: tutti con gli occhi in alto per farsi rapire dallo spettacolo mozzafiato del firmamento, in un connubio perfetto tra arte umana e l’incredibile grandiosità dell’universo! E per i piccoli sognatori? Uno spazio favoloso e interamente dedicato a loro! Con il disegno sotto le stelle, i bambini potranno dare così libero sfogo alla loro fantastica immaginazione, dipingendo i propri sogni sotto il cielo aperto.

Un grande evento merita un’accoglienza da re: per tutti i partecipanti ci saranno open bar e buffet ad ingresso completamente gratuito, per brindare insieme in un’atmosfera di totale gioia e condivisione! A coronare questa serata indimenticabile arriva il prestigioso patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, la conferma definitiva di un appuntamento imperdibile che mette la cultura e la nostra gente al centro del mondo.

Bianco Arte sarà insomma una vera e propria festa dell’anima! Un invito travolgente a riscoprire la bellezza in ogni sua forma: nelle opere d’arte, nel cielo stellato e nel sorriso di chi si incontra. Perché una comunità che crede nella cultura è una comunità che vince, che brilla e che vola dritta verso il futuro! Non mancate, la magia vi aspetta.