Belvedere Marittimo: “Dalle Mura al Cielo” unisce enogastronomia, cultura e innovazione con lo show dei droni

È stata presentata nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro l’iniziativa “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”, appuntamento in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto sul lungomare di Belvedere Marittimo. Un progetto che punta a mettere insieme valorizzazione del patrimonio agroalimentare, promozione turistica, cultura e innovazione tecnologica, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze, le sue tradizioni e uno spettacolare show di droni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Giuseppe Iiritano, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; il sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini; il direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria Raffaele Greco; la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri; la dirigente generale dell’Uoa Sviluppo Sistemi Culturali del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale Antonella Maria Cauteruccio; il comunicatore Lenin Montesanto, oltre ai rappresentanti del territorio Ciriaco Riente, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Paola, e Domenico Amoroso, direttore del Gal Riviera dei Cedri.

Iiritano: “Tradizione e innovazione per valorizzare le eccellenze calabresi”

Nel corso della presentazione, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giuseppe Iiritano, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di promozione delle produzioni locali e dell’identità regionale. “Presentiamo una manifestazione che si svolge in uno dei borghi più belli della Calabria – ha dichiarato Iiritano. ‘Dalle Mura al Cielo’ punta a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche attraverso una formula capace di unire tradizione e innovazione. Lo spettacolo dei droni rappresenta un elemento attrattivo importante per il turismo e diventa uno strumento per far conoscere la qualità delle produzioni agroalimentari calabresi. Il comparto agricolo continua a essere uno dei motori dell’economia regionale e iniziative come questa contribuiscono a promuovere l’identità e la bellezza della nostra terra”.

Il direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, Raffaele Greco, ha evidenziato il ruolo dell’evento all’interno del percorso di promozione dei territori e dei parchi regionali. “Belvedere rappresenta un progetto emblematico perché riesce a mettere insieme il Parco Marino Riviera dei Cedri, la storia del territorio, l’identità culturale, l’enogastronomia e il patrimonio ambientale. Le luci che partiranno dal Castello e si proietteranno verso il mare raccontano simbolicamente questo legame tra storia e futuro. È l’esempio di un’offerta turistica integrata che guarda oltre la sola stagione balneare e punta a valorizzare la Calabria durante tutto l’anno”, ha affermato Greco.

Arsac: “Manifestazioni territoriali fondamentali per raccontare le comunità”

Per la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, il valore dell’iniziativa risiede nella capacità di valorizzare le specificità locali e il patrimonio produttivo dei territori. “Accanto ai grandi eventi regionali, esistono manifestazioni territoriali che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione delle comunità e delle loro eccellenze. Questi appuntamenti mantengono vivo il territorio, raccontano le produzioni tipiche, il patrimonio culturale e le tradizioni che caratterizzano ogni area della Calabria. Per questo Arsac sostiene convintamente iniziative come ‘Dalle Mura al Cielo’”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, che ha rimarcato l’obiettivo di creare un momento di incontro autentico tra visitatori e territorio. “Abbiamo costruito questa manifestazione per offrire ai visitatori un’esperienza completa, che racconti la nostra agricoltura, il nostro mare, le nostre montagne, la cultura e la storia di Belvedere. Oggi possiamo contare su un patrimonio ambientale straordinario e su un mare che è tornato a esprimere tutta la sua bellezza. Ma Belvedere è anche un luogo ricco di storia, tradizioni e spiritualità, elementi che vogliamo condividere con chi sceglie di visitare la nostra comunità”.

Cauteruccio: “Mare ed entroterra insieme nel racconto della Calabria”

Durante la conferenza è intervenuta anche Antonella Maria Cauteruccio, dirigente generale dell’Uoa Sviluppo Sistemi Culturali del Dipartimento regionale Turismo, Cultura e Identità Territoriale, che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa nel percorso di promozione della destinazione Calabria. “Quello che presentiamo oggi è un progetto culturale che si inserisce nel racconto della Calabria avviato negli ultimi anni. Dal 2021, con il brand ‘Calabria Straordinaria’, è iniziato un percorso di crescita che ha coinvolto istituzioni regionali ed enti territoriali in una visione condivisa. L’iniziativa di Belvedere rappresenta un esempio concreto di come sia possibile valorizzare in maniera integrata mare ed entroterra, mettendo in rete il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio”.

Cauteruccio ha inoltre sottolineato il ruolo dell’enogastronomia come elemento centrale della narrazione identitaria regionale. “Il cibo e il vino raccontano i territori e le comunità. Per questo è fondamentale investire nella formazione di tutti coloro che operano a contatto con i visitatori. L’accoglienza è una responsabilità condivisa che coinvolge anche gli enti pubblici. Nei centri storici della Calabria sono custodite storie che raccontano l’identità dei calabresi e prenderne consapevolezza è il primo passo per valorizzarle pienamente”.

Il programma di “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”

L’iniziativa punta quindi a trasformare il lungomare di Belvedere Marittimo in uno spazio di incontro tra cultura, spettacolo, gastronomia e innovazione, con l’obiettivo di raccontare una Calabria autentica e contemporanea. Nel corso della conferenza, Ciriaco Riente e Domenico Amoroso hanno rimarcato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti e realtà locali per rafforzare lo sviluppo della Riviera dei Cedri e valorizzarne le eccellenze.

“Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate” si inserisce nel percorso promosso dalla Regione Calabria e dagli enti partner per costruire un modello di sviluppo basato sull’integrazione tra turismo, ambiente, cultura ed enogastronomia, valorizzando i borghi e le identità locali. L’appuntamento è fissato per il 28 e 29 agosto sul lungomare di Belvedere Marittimo, dove tradizioni, sapori, spettacoli e tecnologia si incontreranno per raccontare una Calabria proiettata verso il futuro.