Beach volley e solidarietà, in Calabria tre tornei al fianco della Susan Komen

La beneficienza non conosce colori e differenze, neanche quando si parla sport. Così l’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, è famosa per gli eventi legati alla corsa. Ma ora anche il beach volley abbraccia la Susan Komen grazie alla Seila Beach Sport. Da diversi anni le due realtà vanno a braccetto in Calabria sensibilizzando il tema. In questa estate 2026 ben tre tornei si svolgono nella regione bagnata dal mare con splendide spiagge.

Il primo evento è andato in scena a Lido di Montepaone, sulla costa ionica, con un boom di iscrizioni, ben 100 beacher hanno schiacciato l’indifferenza a favore del sociale. Due giorni di sport e divertimento. Il secondo appuntamento sarà oggi e domani agosto all’Hangloose di Gizzeria Lido, dove ci sarà un altro pienone. Ma non solo, in programma ci sarà anche un torneo di basket 3×3, doppio appuntamento sportivo. Ma non finisce qui perché il 12 e 13 settembre si svolgerà il gran finale con un evento a Montauro, grazie anche al patrocinio e contributo della Regione Calabria.