Beach Volley Calabria Tour, i vincitori della tappa di Roccella Ionica

Grandi schiacciate e grandi nomi nella terza tappa del Beach Volley Calabria Tour, un appuntamento che si è rivelato speciale per la qualità e i nomi dei protagonisti in campo. Di tappa in tappa cresce l’attenzione per questo circuito che è divenuto un punto di riferimento per gli amanti del beach volley nazionale. Così lo scorso fine settimana è andato in scena un torneo di serie B1 a Roccella Ionica grazie all’organizzazione della Seila Beach Sport e al patrocinio dell’amministrazione comunale.

In campo maschile la vittoria è andata a Marco Lombardo e Dario Caracci, secondo gradino del podio per Daniele Sablone e Luca Buffa in una finale molto bella ed emozionante. Al terzo posto una coppia che non molla mai, come Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà, quarto posto per Gerald Ndrecaj e Simone Augugliaro. Tante sorprese anche in campo femminile. Il successo di tappa è andato a Beatrice Lucania e Alice Panetta che nel match per il titolo hanno battuto Hanna Christine Wentland e Clara D’Arrigo. Terzo posto per Giulia Sacculo e Giulia De Luca. Quarta piazza per Francesca Evola e Flavia Patronaggio. Il prossimo fine settimana spazio alla solidarietà con Susan Komen. Poi l’appuntamento è per il 22 e 23 agosto all’Hangloose di Gizzeria Lido per le finali del tour.