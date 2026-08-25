Beach Volley Calabria Tour, i NOMI dei campioni regionali di questa edizione

Dopo settimane di sfide, schiacciate sulla sabbia e appuntamenti lungo le coste calabresi, il Beach Volley Calabria Tour ha incoronato i nuovi campioni regionali. Al termine di un percorso che ha attraversato diversi scenari, dalla costa tirrenica a quella ionica, a conquistare il titolo sono stati Rinaldo “Michael” Palmeri e Domenico Laganà nel tabellone maschile e Clara D’Arrigo e Hannah Christine Wentland in quello femminile. Entrambe le coppie hanno preso parte a tutti e quattro gli appuntamenti del circuito, costruendo il successo finale attraverso vittorie, piazzamenti e una continuità di rendimento che si è rivelata decisiva per la conquista del titolo regionale.

Nel torneo maschile, Palmeri e Laganà hanno iniziato il loro percorso nel migliore dei modi, conquistando subito la vittoria nella prima tappa disputata a Gizzeria Lido. La coppia ha poi completato l’opera nell’ultimo appuntamento, ancora sulla sabbia dell’Hangloose, dove ha ottenuto un prezioso secondo posto che si è rivelato fondamentale per la classifica generale. La vittoria della tappa è andata invece ad Augugliaro e Ndrecaj. Nel mezzo della stagione era arrivato anche un importante terzo posto a Roccella Jonica, risultato che ha contribuito alla costruzione del successo finale e alla conquista del titolo regionale.

D’Arrigo-Wentland campionesse regionali nel femminile

Nel tabellone femminile il titolo regionale è andato a Clara D’Arrigo e Hannah Christine Wentland, coppia protagonista di una crescita costante durante tutta la stagione. Le nuove campionesse hanno dimostrato grande continuità, conquistando per tre volte il secondo posto nelle tappe di Gizzeria, Villa San Giovanni e Roccella Jonica, risultati che hanno permesso loro di chiudere al primo posto nella classifica complessiva. Nell’ultimo appuntamento disputato all’Hangloose, la vittoria di tappa è stata conquistata da Ilaria Perri e Marta Scalari.

Il Beach Volley Calabria Tour si chiude dunque con un bilancio positivo sia dal punto di vista sportivo sia organizzativo, rappresentando un importante momento di promozione per la disciplina sul territorio regionale. Grande soddisfazione per la Seila Beach Sport e per il direttore generale Valerio Del Carpio, protagonisti di un percorso che ha saputo unire competizione, partecipazione e valorizzazione del beach volley calabrese. L’estate del beach volley, però, non è ancora terminata. A metà settembre è infatti previsto un nuovo appuntamento all’insegna dello sport e della solidarietà, con un evento targato Komen Italia, che accompagnerà il finale di stagione con un importante messaggio sociale.