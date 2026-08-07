Beach Volley Calabria Tour, a Roccella Ionica si alza il livello

Tappa dopo tappa il livello del Beach Volley Calabria Tour si alza. Ogni appuntamento sempre più giocatori di calibro nazionale sbarcano in terra calabra per dare battaglia e spettacolo. Così, nel prossimo fine settimana andrà in scena a Roccella Ionica la terza tappa del circuito calabro con due tornei nazionali di livello B1 con montepremi di 2000 euro per il maschile e 1500 per quello femminile. Dalla costa tirrenica a quella ionica con l’organizzazione della Seila Beach Sport, il successo è assicurato.

Nel tabellone uomini saranno protagonisti Augugliaro-Ndrecaj che dopo Villa San Giovanni andranno a caccia della vittoria. Sulla loro strada troveranno tandem agguerriti come Arezzo Di Trifiletti stavolta in coppia con Paolo Ficosecco, un gradito ritorno al tour come Riccardo Garofalo. Sul podio nella seconda tappa Di Franco-Litrico che proveranno di nuovo a scalare la vetta. Ma attenzione anche a Sablone-Buffa, Lavia-Stirparo; arriveranno da molte regioni d’Italia e aumenta la spettacolarità dell’evento.

Nel tabellone femminile numero uno del ranking è la coppia Perri-Scalari, poi troviamo Panetta-Lucania; dopo il secondo posto di Villa San Giovanni vorranno riprovarci Wentland-D’Arrigo, presenti in tutte le tappe.