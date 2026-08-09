Beach Soccer, il sogno Scudetto della We Bech Catania si ferma in semifinale contro la Sambenedettese | VIDEO

Poker, rimonta subita e delusione. Si ferma in semifinale il percorso alle Final Eight Scudetto di Beach Soccer della We Beach Catania. Gli etnei sono stati sconfitti dalla Sambenedettese BS per 8-5, in una gara carica di gol e che ha cambiato padrone più volte. Nel primo tempo, infatti, Catania si era portata addirittura sul 4-0: gol di Eudin in apertura, poi Percia Montani, Zurlo e ancora Eudin hanno calato il poker. Blackout nella ripresa che ha visto la Samb accorciare con Catarino e Jordan a stretto giro in apertura, poi Gori e ancora Catarino hanno siglato le due reti della parità.

Nel terzo periodo la Sambenedettese ha dilagato: Catarino firma tripletta e sorpasso, Bernardo il 6° gol, Jordan e Joao fanno lievitare il punteggio sull’8-4. La rete finale di Zurlo serve solo a rendere meno amaro il passivo. Finisce 8-5.