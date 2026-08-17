Basket, la Dierre Reggio Calabria ingaggia Filippo Marcone

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di Filippo Marcone, playmaker originario di Vigevano, che va così ad arricchire il roster a disposizione di Coach Dario Lo Storto con un innesto di qualità, esperienza e grande capacità realizzativa. Classe 2000, giocatore dal talento dinamico e dalla spiccata personalità, Marcone ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper fare la differenza in ogni momento della partita. Le sue qualità migliori sono le incursioni in penetrazione in grado di tagliare in due le difese avversarie, l’abilità negli anticipi difensivi che si trasformano in palle rubate, e la pericolosità da oltre l’arco con devastanti triple in step back che hanno risolto più di una gara. Un finalizzatore di razza che potrà essere utilizzato in più ruoli nel sistema di gioco di Coach Lo Storto.

Un passato da giramondo del basket nazionale, il giocatore vanta esperienze in Campania con Basket Bellizzi, in Puglia alla Virtus Molfetta, in Romagna alla Virtus Imola, in Lombardia a Pavia e Abbiategrasso, senza dimenticare la breve parentesi in C Gold a Reggio Calabria con la Vis. Negli ultimi anni si è distinto tra Taurus Jesi e Gubbio, maturando ulteriormente il suo bagaglio tecnico e caratteriale. Il Presidente Roberto Filianoti e tutto lo staff della Dierre danno il bentornato a Reggio a un giocatore che conosce già la città e l’importanza di questa piazza, e gli augurano le migliori soddisfazioni con il nostro club.