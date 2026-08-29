Basile e Cannizzaro, lo Stretto vola: i due sindaci ai primi posti nella classifica nazionale della fiducia | DATI

Il sindaco di Messina conquista il 57,8% del gradimento, seguito dal primo cittadino reggino al 56,7%. Dietro di loro Manfredi a Napoli e Gualtieri a Roma. La classifica Lab21 fotografa il rapporto tra amministratori e cittadini

cannizzaro e basile

È lo Stretto di Messina a dominare la classifica nazionale della fiducia nei sindaci. La nuova rilevazione realizzata da Lab21 per “La Piazza – Il Bene Comune” e Affaritaliani assegna il primo posto a Federico Basile, sindaco di Messina, e il secondo a Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, confermando un livello di apprezzamento molto alto per gli amministratori delle due principali città dello Stretto. Secondo i dati pubblicati, Basile raggiunge il 57,8% della fiducia, conquistando la vetta della graduatoria nazionale. Subito dietro si piazza Cannizzaro con il 56,7%, distanziando numerosi sindaci di grandi città italiane e collocando Reggio Calabria tra le realtà con il maggiore consenso amministrativo. Un risultato significativo che vede due città meridionali davanti ai grandi capoluoghi italiani e che restituisce un’immagine diversa rispetto alla tradizionale narrazione delle difficoltà amministrative del Mezzogiorno.

Basile primo in Italia: il consenso per il sindaco di Messina arriva al 57,8%

Il dato più rilevante della ricerca è rappresentato dal primato di Federico Basile, che con il 57,8% si posiziona davanti a tutti gli altri sindaci presenti nella rilevazione. Il sindaco di Messina viene premiato dal livello di fiducia espresso dagli intervistati che dichiarano di conoscere il primo cittadino e la sua attività amministrativa. La percentuale raggiunta consente a Basile di precedere anche amministratori alla guida di grandi città metropolitane. La leadership nella classifica nazionale rappresenta un riconoscimento importante per una città che negli ultimi anni è stata interessata da numerosi processi di trasformazione, con particolare attenzione ai temi delle infrastrutture, della riqualificazione urbana e dei servizi ai cittadini.

Cannizzaro secondo: Reggio Calabria conquista un risultato di rilievo nazionale

A brevissima distanza dal primo posto si trova Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, con il 56,7% della fiducia. Il risultato consente al primo cittadino reggino di conquistare la seconda posizione assoluta, davanti a numerosi colleghi alla guida di città molto più grandi per popolazione. La presenza di Reggio Calabria ai vertici della graduatoria evidenzia il peso del rapporto diretto tra amministrazione e territorio. Il sindaco, infatti, rappresenta spesso la figura istituzionale più vicina ai cittadini e quella maggiormente chiamata a rispondere delle esigenze quotidiane delle comunità locali.

La classifica completa: dietro Basile e Cannizzaro ci sono Manfredi, Gualtieri e gli altri sindaci

La graduatoria mostra una competizione molto equilibrata nelle prime posizioni. Dopo il primo posto di Messina e il secondo di Reggio Calabria, troviamo:

1. Federico Basile – Messina

Fiducia: 57,8%
Il sindaco messinese conquista la prima posizione nazionale.

2. Francesco Cannizzaro – Reggio Calabria

Fiducia: 56,7%
Il primo cittadino reggino si piazza al secondo posto, a poco più di un punto dal vertice.

3. Gaetano Manfredi – Napoli

Fiducia: 56,5%
Il sindaco del capoluogo campano conferma un consenso elevato e resta ai vertici della graduatoria.

4. Roberto Gualtieri – Roma

Fiducia: 56,4%
Il primo cittadino della Capitale si mantiene nella fascia più alta del gradimento.

5. Venturini – Venezia

Fiducia: 55,3%
Il sindaco veneziano si colloca nella parte alta della classifica.

6. Silvia Salis – Genova

Fiducia: 54,5%
Genova supera la soglia del 54% e mantiene una posizione significativa.

7. Giuseppe Sala – Milano

Fiducia: 53,8%
Il sindaco del capoluogo lombardo resta sopra la media della graduatoria.

8. Stefano Lo Russo – Torino

Fiducia: 53,7%
Torino registra un dato molto vicino a quello di Milano.

9. Funaro – Firenze

Fiducia: 53%
Il sindaco fiorentino si mantiene oltre il 53%.

10. Zedda – Cagliari

Fiducia: 51,8%
Il primo cittadino del capoluogo sardo supera la soglia del 50%.

11. Mascia – Sassari

Fiducia: 49,0%
Il sindaco sassarese si colloca nella seconda parte della graduatoria.

12. Leccese – Bari

Fiducia: 48,6%
Il primo cittadino barese registra un dato vicino al 49%.

13. Lagalla – Palermo

Fiducia: 46,6%
Il sindaco del capoluogo siciliano si posiziona più indietro rispetto agli altri grandi comuni.

14. Trantino – Catania

Fiducia: 46,4%
Catania si colloca nella parte finale della classifica.

15. Lepore – Bologna

Fiducia: 45,1%
Chiude la graduatoria il sindaco bolognese.

Lo Stretto davanti alle grandi città italiane

Il dato più politico della rilevazione riguarda il confronto tra le città dello Stretto e le principali metropoli italiane. Messina e Reggio Calabria precedono infatti realtà come Napoli, Roma, Venezia, Genova, Milano e Torino, dimostrando come il consenso verso un sindaco non sia legato esclusivamente alla dimensione della città amministrata, ma anche alla capacità percepita di rappresentare il territorio e rispondere alle aspettative dei cittadini. Il doppio risultato di Basile e Cannizzaro assume quindi un valore simbolico: due città spesso accomunate dalle difficoltà economiche e infrastrutturali riescono a emergere ai vertici nazionali proprio sul parametro della fiducia.

Il significato della fiducia nei sindaci

Negli ultimi anni il ruolo dei sindaci è diventato sempre più centrale. I primi cittadini sono infatti chiamati a gestire direttamente temi che incidono sulla vita quotidiana delle persone: trasporti, manutenzione urbana, sicurezza, ambiente, servizi pubblici, sviluppo economico e attrazione di investimenti. La fiducia rappresenta quindi un indicatore importante del rapporto tra cittadini e istituzioni locali. La classifica Lab21 mostra come, in un panorama amministrativo molto competitivo, la capacità di costruire consenso sul territorio resti un elemento decisivo.

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