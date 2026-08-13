Barcellona Pozzo di Gotto, sorpreso mentre cede droga: in casa 300 grammi di hashish ed ecstasy, arrestato

Gli uomini della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo, classe 1985, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. L’intervento è scattato quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno notato un uomo intento a cedere sostanza stupefacente. Il soggetto è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. Gli accertamenti hanno consentito di rinvenire della sostanza stupefacente sia nella disponibilità dell’uomo fermato sia in quella dell’acquirente, nei cui confronti è stata contestata la violazione prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Gli operatori hanno quindi esteso gli accertamenti all’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto complessivamente circa 300 grammi di hashish e 20 grammi di ecstasy, oltre a un bilancino di precisione e circa 800 euro in banconote di piccolo taglio, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida e della direttissima. L’attività si inserisce nel costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Si precisa che la posizione dell’arrestato dovrà essere valutata dall’Autorità Giudiziaria nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e fino a eventuale sentenza definitiva.