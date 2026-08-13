Barcellona Pozzo di Gotto, scoperto deposito di droga: hashish, ecstasy e “cocaina rosa”, un arresto

Un’attenta attività di controllo del territorio condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto ha portato, nella giornata del 12 agosto, all’arresto di un cittadino tunisino ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante uno dei servizi ordinari predisposti dalla Polizia di Stato per garantire una presenza costante sul territorio e contrastare i fenomeni di illegalità. L’intuito e l’attenzione degli agenti hanno consentito di individuare una situazione ritenuta sospetta e di avviare immediatamente gli accertamenti che, poco dopo, hanno portato alla scoperta di diversi quantitativi di droga.

Barcellona Pozzo di Gotto, il controllo della Volante e il tentativo di disfarsi dell’hashish

Durante il servizio, un equipaggio della Squadra Volante ha notato due cittadini di nazionalità tunisina, uno dei quali già noto agli operatori, mentre conversavano con un atteggiamento che ha attirato l’attenzione dei poliziotti. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo. Nel corso delle verifiche, uno dei due avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente hashish, mentre l’altra persona ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro analogo contenente una sostanza semisolida ritenuta verosimilmente stupefacente. Gli elementi raccolti hanno indotto i poliziotti ad approfondire immediatamente gli accertamenti, estendendo le verifiche anche all’abitazione.

La perquisizione nell’appartamento: sequestrati hashish, ecstasy e “cocaina rosa”

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso alla Polizia di compiere un ulteriore e importante passo nell’attività investigativa. All’interno di una stanza chiusa dell’appartamento sono stati infatti rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato vari panetti e frammenti di hashish, compresse intere e frammentate, oltre a ecstasy in polvere, indicata come “cocaina rosa”. Il rinvenimento delle diverse tipologie di droga ha rafforzato il quadro emerso nel corso del controllo effettuato poco prima dalla Squadra Volante.

Bilancino, materiale per il confezionamento e denaro contante

Nella stessa stanza i poliziotti hanno trovato anche un bilancino digitale, materiale utilizzabile per il confezionamento delle dosi, due lame da taglierino sulle quali sarebbero state riscontrate tracce di sostanza stupefacente e una somma di denaro contante suddivisa in banconote di vario taglio. Un insieme di elementi che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha portato a ritenere la droga destinata non al solo consumo personale ma alla successiva cessione. L’intervento conferma l’importanza della costante attività delle Volanti della Polizia di Stato, capace di trasformare un controllo apparentemente ordinario in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga sul territorio.

Arrestato un cittadino tunisino, disposto il trasferimento in carcere

Al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino è stato tratto in arresto e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Dell’arresto e del sequestro è stata immediatamente informata l’Autorità giudiziaria. Il Pubblico Ministero di turno, ricevuta la comunicazione, ha disposto la traduzione dell’uomo presso la casa circondariale, mentre è stato contestualmente informato il difensore di fiducia. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di prevenzione e repressione dei reati svolta quotidianamente dal Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso una presenza capillare e continui controlli finalizzati alla sicurezza dei cittadini e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.