Barcellona Pozzo di Gotto, riapre al pubblico la Biblioteca “Nannino di Giovanni” | ORARI

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione del tetto della Biblioteca comunale Nannino di Giovanni che finalmente, dopo mesi di chiusura, giorno 11 Agosto p.v. riaprirà le sue porte alla cittadinanza. L’iter per l’avvio dei lavori, effettuati con somme derivanti da una variazione di bilancio approvata dal precedente Consiglio Comunale, è stato uno dei primi obiettivi da perseguire nel breve periodo che ci siamo posti all’indomani del nostro insediamento.

In poche settimane, grazie all’incessante lavoro quotidiano del personale assegnato alla struttura e di tutti coloro che a vario titolo sono sono stati coinvolti in questo progetto, è stato possibile giungere a questo importante risultato.

La Biblioteca rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra Città e tra i nostri obiettivi di mandato vi è certamente quello di far sì che la stessa possa continuare a rappresentare sempre un punto di riferimento per i nostri concittadini.

“La Biblioteca “Nannino di Giovanni” rappresenta da sempre un fiore all’occhiello per la nostra Città e finalmente da domani, 11 Agosto 2026, riaprirà le sue porte al pubblico garantendo nuovamente tutti i principali servizi dedicati a studenti, ricercatori e appassionati di lettura. Questo traguardo era uno dei primi obiettivi di mandato che mi ero prefissata di raggiungere – così come avevo già dichiarato in campagna elettorale – e oggi sono particolarmente soddisfatta di poter condividere con i miei concittadini questa notizia. Un grazie speciale va a tutti coloro che, a vario titolo e ciascuno per la propria competenza, hanno lavorato senza sosta per settimane per garantire che tutto questo potesse realizzarsi in così poco tempo“, è quanto dichiarato dall’Assessore alla Cultura Avv. Ilenia Torre.

A partire da domani, 11 Agosto, la Biblioteca “Nannino di Giovanni” sarà accessibile al pubblico secondo la consueta articolazione oraria: