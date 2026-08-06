Barcellona Pozzo di Gotto, “Parole al Tramonto”: nuovo appuntamento con “Rime dal Longano”

Sabato 8 agosto, alle ore 19.30, il cortile della Libreria Gutenberg di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà “Parole al Tramonto”, nuovo appuntamento della rassegna letteraria promossa da Edizioni Smasher in collaborazione con la Libreria Gutenberg, nell’ambito del programma 2026. Protagonisti della serata saranno Sebastiano Bucolo e Pietro Maiorana, autori della raccolta di poesie “Rime dal Longano, storie da un passato dimenticato”, edita da Edizioni Smasher. Il volume raccoglie versi dedicati alla memoria e al paesaggio del territorio attraversato dal torrente Longano, restituendo voce a un passato che rischia di essere dimenticato.

All’incontro interverranno Giulia Carmen Fasolo insieme agli autori. A moderare sarà Nino Biondo. La serata sarà animata dal gruppo musicale I Sirinanti, composto da Dario Milone alla fisarmonica, Santino Calabrò alla chitarra, Mimmo Munafò al cembalo, Nuccio Scolaro a voce e djembe, Pasqualino Conti a percussioni e voce. L’ingresso è gratuito.