Barcellona Pozzo di Gotto, Paolo Cutroni presenta “Sciopero d’amore” | INFO

Prosegue “Parole al Tramonto”, la rassegna letteraria promossa da Edizioni Smasher. Giovedì 20 agosto, alle ore 19.00, il Lido Liammare di Cicerata ospiterà la presentazione di “Sciopero d’amore (con fasce di garanzia)”, Edizioni Smasher, opera prima in versi di Paolo Cutroni, in libreria dal luglio 2026. “C’è una poesia che lascia addosso l’odore di whisky e sigarette. È la poesia di Paolo Cutroni.” Così la nota editoriale introduce una raccolta che si muove per versi brevi come colpi, accumuli numerici che trasformano il lutto in statistica, ripetizioni che suonano di lamento e litania. Protagonista trasversale è la città notturna, ferita, percorsa a piedi; sullo sfondo, l’amore, il cinismo che lo maschera, la tenerezza che lo attraversa a tradimento. “L’unico modo che conosco per amarti è via da te”, scrive Cutroni in uno dei versi più citati della raccolta.

Paolo Cutroni, classe 1991, è un attore siciliano emigrato a Roma. Diplomato presso l’Accademia teatrale “Teatro Azione”, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, ha collaborato negli anni con numerose compagnie romane e nazionali. “Sciopero d’amore con fasce di garanzia” segna il suo esordio nella poesia edita.

La serata prevede le letture di Domenico Arcoraci, accompagnate dalle musiche di Stefano Milioti, e gli interventi della docente Raffaella Campo, della giornalista Francesca Romeo e dello stesso autore. Modera l’incontro Giulia Carmen Fasolo, coordinatrice degli appuntamenti della rassegna.

L’ingresso è libero e gratuito. L’appuntamento fa parte del calendario 2026 di “Parole al Tramonto”, che nelle prossime settimane proseguirà a Barcellona Pozzo di Gotto con gli incontri del 23 agosto (Barbara Lanza), del 29 agosto (“Sicilianità al tramonto”) e del 30 agosto (Michela Quagliariello e Antonio Mauceri).