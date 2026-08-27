Bambina morta di difterite a Palermo, l’Ordine dei medici: “chiarire le responsabilità, ma i vaccini restano una difesa salvavita”

“Ogni denuncia ha diritto di essere esaminata e sarà la magistratura ad accertare se vi siano state responsabilità nell’assistenza prestata alla bambina. Ma non possiamo ignorare il dato centrale di questa tragedia: la difterite è una malattia prevenibile con la vaccinazione“. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, componente del direttivo nazionale (Fnomceo), dopo la denuncia presentata dai genitori della bambina di quattro anni, morta di difterite a Palermo, contro le tre strutture ospedaliere che l’hanno avuta in cura.

“La prevenzione non può diventare un elemento secondario quando si ricostruisce una vicenda clinica così drammatica – sottolinea Amato -. Il rischio è alimentare una medicina difensiva che costringe i sanitari a difendere continuamente il proprio operato nelle aule giudiziarie, mentre contemporaneamente cresce il rifiuto di vaccinazioni capaci di prevenire malattie gravi e potenzialmente letali. I medici devono naturalmente rispondere delle proprie scelte, ma la valutazione delle responsabilità non può prescindere da tutti i fattori che hanno concorso al percorso della malattia”. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha confermato nei campioni della piccola la presenza del ‘Corynebacterium diphtheriae’ e del gene della tossina responsabile della difterite respiratoria.

“È da questo dato che dobbiamo ripartire – spiega il presidente dei medici palermitani -. La priorità adesso è recuperare la fiducia nelle vaccinazioni e contrastare la disinformazione. Vaccinare un bambino significa ridurre concretamente il rischio che malattie prevenibili possano provocare forme gravi, complicanze e conseguenze irreversibili. Quando esiste uno strumento efficace per proteggere la salute e la vita dei più piccoli, rinunciarvi non è una scelta priva di conseguenze”.