Bagno di folla a Cirella per Maurizio de Giovanni con “Il tempo dell’orologiaio”

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto ieri sera a Cirella Maurizio de Giovanni, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della quinta edizione di “Estate a Cirella – Tra Arte e Cultura”, la rassegna promossa dall’Associazione Culturale Cerillae APS con il patrocinio del Comune di Diamante. Piazza Frantz Rossi si è riempita di lettori, appassionati e curiosi arrivati per incontrare uno degli scrittori più amati della narrativa italiana contemporanea e ascoltare dalla sua voce il racconto del suo ultimo romanzo, “Il tempo dell’orologiaio”.

Quello che doveva essere un incontro letterario si è trasformato in una vera e propria lezione di letteratura, umanità e simpatia, nella quale Maurizio de Giovanni ha saputo conquistare il pubblico con la sua straordinaria capacità di raccontare non soltanto le storie dei suoi personaggi, ma anche le emozioni, le fragilità e le contraddizioni dell’animo umano.

Intervistato dal giornalista Giuseppe Gallelli, lo scrittore ha affrontato diversi temi legati al suo ultimo lavoro, soffermandosi sul valore del tempo e della memoria, sulla necessità di custodire e coltivare il ricordo e sul rapporto tra passato e presente. Un viaggio che ha permesso al pubblico di entrare nel mondo de “Il tempo dell’orologiaio”, ma anche di conoscere più da vicino l’uomo e lo scrittore.

Non è mancato il racconto della sua amatissima Napoli, presenza costante nella sua produzione letteraria e parte integrante del suo universo narrativo. Particolarmente intenso anche il ricordo di Andrea Camilleri e Michela Murgia, due figure della cultura italiana alle quali de Giovanni ha dedicato parole di affetto, stima e profonda riconoscenza.

Ad aprire l’incontro è stata la presidente dell’Associazione Culturale Cerillae APS, Alessia Ricioppo, che ha rivolto il saluto dell’associazione e ringraziato Maurizio de Giovanni per aver accolto l’invito a essere protagonista della manifestazione. Presente anche l’assessore alla Cultura Martina Presta che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Al termine dell’incontro, un interminabile firma copie ha confermato il grande entusiasmo del pubblico. Decine e decine di lettori hanno atteso il proprio turno per incontrare personalmente lo scrittore, scambiare qualche parola e portare a casa una dedica sul proprio libro.

Una serata ricca di contenuti, emozioni e momenti di grande partecipazione, accompagnata dagli interventi musicali di Claudia Forte e Baldo Sepe, che hanno contribuito a creare quel dialogo tra musica e letteratura che caratterizza la rassegna.

Per l’Associazione Culturale Cerillae APS è stata una serata di straordinario successo, che conferma la capacità di “Estate a Cirella – Tra Arte e Cultura” di trasformare Cirella in un luogo di incontro, cultura e partecipazione, portando nel cuore della Riviera dei Cedri protagonisti di primo piano della scena culturale italiana.

La Cerillae rinnova quindi il proprio sentito ringraziamento a Maurizio de Giovanni, per la disponibilità, la simpatia e la generosità dimostrate nei confronti del pubblico, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di una serata che resterà tra i momenti più significativi di questa edizione della rassegna.

Una piazza gremita, un grande scrittore, tantissimi lettori e una serata di cultura vissuta con entusiasmo: Cirella ha ancora una volta dimostrato di saper essere protagonista.