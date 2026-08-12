Bagnara Calabra, lavoratori comunali verso lo sciopero. FP CGIL: “abbiamo tentato il confronto, ma nulla è valso”

“La FP CGIL, da alcuni anni impegnata in una controversia molto delicata che vede protagonisti i lavoratori del Comune di Bagnara, ha deciso di proclamare lo sciopero degli stessi per come preannunciato in sede di raffreddamento del conflitto presso la Prefettura di Reggio Calabria. La vicenda che riguarda il mancato pagamento di cinque annualità dell’istituto della Performance, delle Specifiche Responsabilità 204-2025 e della mancata erogazione dei buoni pasto dell’ultimo semestre è stata anche sottoposta al Giudice del Lavoro ma neanche questo ha scosso minimamente l’Amministrazione e il Segretario Comunale, troppo impegnato a fare altro“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla FP CGIL Reggio Calabria.

“E’ veramente sconcertante la leggerezza con la quale si declinano responsabilità sulla regolarizzazione di procedimenti che vedono ledere i diritti acquisiti dai lavoratori, nel mentre si continua a elargire somme solo su una parte di personale. Neanche il monito della Prefettura di adempiere nei tempi stabiliti, ormai passati, ha fatto sì che l’Amministrazione procedesse alla regolarizzazione delle spettanze.

Ci chiediamo chi a questo punto possa intervenire, visto la totale indifferenza a qualsiasi forma di tutela, fino ad oggi, impiegata per risolvere la problematica non sia stata minimamente fruttuosa. Abbiamo tentato il confronto, lo stato di agitazione, la vertenza giudiziale, la fase di raffreddamento in Prefettura ma nulla è valso! L’Amministrazione di Bagnara Calabra continua per la sua strada senza porsi alcun problema!

Le risposte alle innumerevoli sollecitazioni sia da parte sindacale che da parte dei lavoratori sono state: “adesso non abbiamo tempo, dobbiamo fare altro!”. Giusto per chiarire meglio, di tempo ne è passato, circa due anni.

Nel frattempo le somme sono aumentate e ne chiederemo conto in giudizio, i lavoratori sono in difficoltà e chi dovrebbe procedere a regolarizzare la situazione, non facendolo, continua a decidere chi deve percepire indennità o altro. A questo punto, comunicheremo alla Prefettura lo stato dell’arte, facendo presente puntualmente quanto sorda è stata l’Amministrazione e proclameremo lo sciopero dei lavoratori secondo le norme vigenti.

Ricordiamo a chi forse non ne è consapevole che la macchina amministrativa funziona solo ed esclusivamente grazie al lavoro di uomini e donne che impegnano giornalmente le proprie competenze e professionalità e di conseguenza hanno diritto a tutte le spettanze loro dovute, nei tempi dovuti!“, conclude FP CGIL Reggio Calabria.