“Azzurro di Calabria” fa tappa a Pizzo: pesca, sapori e cultura del mare protagonisti della Festa del Mare

‘Azzurro di Calabria’ 2026 è un evento itinerante che valorizza le nostre coste, le marine e le eccellenze locali, promuovendo cultura, sostenibilità e innovazione. Un’occasione di incontro e confronto per costruire insieme il futuro delle comunità costiere. Ad ogni tappa calabrese, cittadini, turisti ed appassionati della pesca avranno l’opportunità di poter gustare il pesce azzurro calabrese con appositi show cooking, approfondire i temi legati alla risorsa mare con incontri e dibattiti, scoprire le tradizioni e la cultura del posto, le innovazioni e la tutela del patrimonio marino ed assistere a spettacoli d’intrattenimento con buona musica. Con ‘Azzurro di Calabria’ si punta a rafforzare ulteriormente la promozione della pesca responsabile, le tradizioni marinare e un turismo di qualità che punta a garantire un futuro migliore per il settore e i territori coinvolti.

Il progetto ‘Azzurro di Calabria’ si avvale del sostegno del MariCal Gal Pesca

Il progetto ‘Azzurro di Calabria’ si avvale del sostegno del MariCal Gal Pesca nell’ambito del programma Feampa 2021-2027. Dopo i successi di Cetraro l’8 e 9 agosto, Belmonte l’11 agosto, ‘Azzurro di Calabria’ farà tappa a Pizzo Calabro il 20 agosto, a partire dalle 19:00 in occasione della ‘Festa del Mare’. La due giorni di Cetraro ha accolto migliaia di visitatori che hanno potuto apprezzare le tante delizie del mare un borgo tra i più significativi per la cultura marinara. Per l’occasione erano presenti il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta e Gabriella Luciani presidente del Flag ‘La Perla del Tirreno’.

“A Cetraro abbiamo uno dei porti turistici più importanti tra Salerno e Reggio Calabria, una struttura strategica che esalta gli amanti del mare in un borgo storico millenario”. Così il sindaco Aieta che ha aggiunto: “A questo si associa una marineria straordinaria e una cucina d’eccellenza che è stata ulteriormente esaltata grazie ad ‘Azzurro di Calabria’, un evento ben riuscito che ha saputo unire tanti fattori legati alla risorsa mare. Siamo davvero soddisfatti per come Cetraro è riuscita ad offrire ai tanti visitatori una manifestazione di grande interesse”. L’organizzazione dell’evento e la comunicazione sono a cura di Arbalak, le più belle immagini e ulteriori informazioni si possono consultare sulla pagina Instagram #azzurrodicalabria2026.