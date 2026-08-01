Auto incendiata nella notte a Praia a Mare, indagano i carabinieri

Un’automobile è stata incendiata nella notte a Praia a Mare, sul Tirreno cosentino. Il veicolo, che si trovava in sosta lungo una via pubblica del quartiere Fumarulo, è stato pesantemente danneggiato dalle fiamme. Non risultano persone ferite. L’episodio si è verificato nel centro storico della nota località balneare della Riviera dei Cedri. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno segnalato quanto stava accadendo e consentito l’intervento delle forze dell’ordine.

I residenti hanno dato l’allarme

Sono stati i residenti della zona ad allertare le autorità dopo essersi accorti dell’auto in fiamme. La segnalazione ha permesso l’arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Scalea. I militari hanno raggiunto l’area e avviato i primi accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell’incendio. L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sull’origine del rogo e sulle circostanze che hanno preceduto il danneggiamento del veicolo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’automobile o sul suo proprietario.

Indagini dei carabinieri di Scalea

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Scalea, intervenuti nel quartiere Fumarulo dopo l’allarme lanciato dagli abitanti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire se l’incendio sia stato provocato intenzionalmente oppure se possa essere stato determinato da altre cause. In questa fase, ogni possibile ricostruzione resta ancora aperta. Gli accertamenti dovranno stabilire il punto da cui sono partite le fiamme e verificare la presenza di elementi utili a definire la natura dell’episodio.