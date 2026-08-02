Auto in fiamme in una galleria della A18 Messina-Catania: donna salva il marito disabile

Momenti di grande apprensione si sono verificati nella serata di ieri lungo l’A18 Messina-Catania, dove un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria di Capo Alì mentre procedeva in direzione del capoluogo etneo. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno generato il panico tra gli automobilisti che in quel momento stavano attraversando il tunnel. Il fumo e la presenza del veicolo incendiato hanno reso necessario interrompere la circolazione, con conseguenti code e pesanti disagi al traffico. La vicenda avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La donna che si trovava alla guida della vettura, accortasi del pericolo, è riuscita a fermarsi e ad agire rapidamente prima che l’automobile venisse completamente avvolta dalle fiamme.

La conducente ha fatto uscire il marito disabile, lo ha sistemato sulla sedia a rotelle e lo ha accompagnato all’esterno della galleria, mettendolo in salvo prima dell’arrivo delle squadre di emergenza. Un intervento tempestivo che ha consentito alla coppia di allontanarsi dal veicolo in tempo.

Chiuso l’ingresso di Messina Sud-Tremestieri

A causa dell’incendio e delle operazioni di soccorso, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura dell’ingresso di Messina Sud-Tremestieri in direzione Catania. Il provvedimento è stato comunicato intorno alle ore 23 e ha determinato il blocco del traffico lungo il tratto autostradale interessato. La barriera di Messina Sud è stata riaperta circa un’ora e mezza dopo, una volta concluse le principali operazioni di messa in sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella bonifica della carreggiata, insieme al personale sanitario del 118. I soccorritori hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte e lavorato per consentire il ripristino della viabilità. L’episodio ha provocato forte preoccupazione, ma la prontezza della donna ha evitato che l’incendio potesse trasformarsi in una tragedia. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo del veicolo all’interno della galleria di Capo Alì.