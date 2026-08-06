Audizione sindacale Quarta Commissione Regionale, OrSA Calabria: “bene superamento legge 35 del 2015”

Il segretario generale Confederale Calabria di OrSA, Vincenzo Rogolino, fa il punto sull'audizione della Quarta Commissione “Ambiente, Lavori pubblici, Infrastrutture, Urbanistica, Viabilità, Trasporti...”

Orsa Calabria Vincenzo Rogolino

Si è tenuta, presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria Quarta Commissione “Ambiente, Lavori pubblici, Infrastrutture, Urbanistica, Viabilità, Trasporti…”, la  prevista audizione sindacale finalizzata a discutere sulla proposta di legge, presentata dal Consigliere regionale Ferrari, in materia di disciplina dei servizi di  trasporto pubblico locale. La  citata proposta di legge è stata esposta, appunto, dal proponente On. Sergio Ferrari, presidente della suddetta Commissione, alla presenza di tutte le organizzazioni sindacali, delle parti sociali e di quelle datoriali  nonché dello stesso Assessore regionale ai trasporti Gianluca Gallo. Da  parte  della nostra Organizzazione, rappresentata dal Segretario generale Confederale Calabria Vincenzo Rogolino, il plauso per il superamento di una legge, la 35 del 2015, ormai da tempo datata“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da OrSA Calabria.

Per Rogolino l’accentramento delle funzioni di organizzazione, controllo, e affidamento in un unico ente di governo e l’adeguamento delle regole locali a quelli che sono gli standard normativi europei e statali non possono che trovarci cautamente d’accordo, ciò a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali previsti.

Sicuramente la proposta e lo sforzo attuato dal Presidente Ferrari e da tutti i componenti della Commissione deve trovare il giusto sostegno, pur nella consapevolezza che l’ipotesi di una riduzione delle risorse  nazionali per il TPL, a livello della nostra regione, potrebbe inficiare notevolmente l’intero comparto. Sia il Presidente Ferrari che l’Assessore Gallo hanno auspicato la conclusione dell’iter procedurale  che avverrà dopo l’invio degli emendamenti sindacali già annunciati. 

A conclusione della propria audizione, il segretario Orsa Calabria Rogolino ha sottolineato la necessità di promuovere un incontro sulla questione della realizzazione del tracciato ferroviario per l’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria. Nonostante l’argomento non fosse all’OdG il Presidente On.le  Ferrari, che  ringraziamo per la disponibilità, ha assunto preciso impegno per un incontro ad hoc, tra la Commissione e le parti sindacali, sulla  querelle Alta Velocità ferroviaria  in Calabria, conclude la nota.

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