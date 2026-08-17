Aspromonte, torna la veleggiata ad alta quota: barche a vela sul Lago del Menta a oltre 1.300 metri

Barca a vela a oltre 1300 metri di quota. Torna anche quest’anno uno degli eventi più attesi e amati dell’estate aspromontana: la veleggiata in alta quota in programma martedì 19 e mercoledì 20 agosto sulle acque del Lago del Menta, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un evento unico nel suo genere, che ogni anno richiama appassionati, curiosi e famiglie, per la sua straordinaria peculiarità: andare in barca a vela in montagna, immersi tra boschi secolari e vette incontaminate. Organizzata dall’Antica Marineria Catonese – e dal Circolo Velico Reggio, con il supporto di Love Boat, la manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, del Comune di Roccaforte del Greco, del Parco Nazionale dell’Aspromonte e di Sorical.

“Dimostrare che in Aspromonte si può andare in barca in montagna significa raccontare una Calabria diversa, capace di unire mare e montagna in pochi chilometri. È un evento sportivo e di promozione turistica sul Lago del Menta” – le parole del sindaco Francesco Malara, tra gli ideatore della manifestazione nel 2021. “Un’occasione imperdibile, con ingresso gratuito, per vivere l’Aspromonte d’estate da una prospettiva inedita”, conclude.