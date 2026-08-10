Aspromonte, salvati 18 scout bloccati nell’area dell’ex Lago Costantino: l’USIF elogia il SAGF

Si è conclusa con esito positivo la complessa operazione di soccorso nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, nel territorio di San Luca, dove 18 giovani scout, tra cui otto minorenni, sono rimasti bloccati nella zona impervia dell’ex Lago Costantino. Il gruppo, impegnato in un’escursione, aveva abbandonato il sentiero CAI n. 103 a causa delle difficili condizioni di percorribilità, ritrovandosi nell’impossibilità di proseguire. L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri tramite il 112.

La Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi, coinvolgendo la Stazione Aspromonte del CNSAS Calabria e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – SAGF.Le operazioni sono proseguite per tutta la notte in un territorio particolarmente impervio. Le squadre hanno individuato il percorso più idoneo lungo il torrente Bonamico. Alle prime luci dell’alba gli operatori del SAGF e i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il gruppo, verificandone le condizioni di salute.

A causa della presenza di due ragazzi con particolari esigenze sanitarie, è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei Vigili del Fuoco per accelerare il recupero in sicurezza.L’intervento congiunto di CNSAS, Vigili del Fuoco, SAGF e Carabinieri ha permesso di mettere in salvo tutti i 18 componenti del gruppo, successivamente trasferiti a San Luca dove hanno ricevuto assistenza e ristoro.

Fondamentale anche il supporto del Comune di San Luca e della parrocchia locale, che hanno fornito viveri e accoglienza nell’oratorio.USIF Calabria esprime vivo compiacimento e orgoglio per i colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che ancora una volta hanno dimostrato professionalità, spirito di sacrificio e grande senso di responsabilità al servizio della collettività, operando in condizioni estreme e a tutela della vita umana.Il sindacato rinnova il proprio impegno per garantire al personale i mezzi e il riconoscimento necessari a svolgere al meglio missioni così delicate.La Segreteria Regionale USIF Calabria